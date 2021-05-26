В Україні з 1 червня вводяться е-лікарняні: у "Слузі народу" роз'яснили, що це дасть

Зараз замовити лікарняний з печаткою лікаря можна і в інтернеті. Але електронний документ прикриє цю лавочку

Пацієнтка прийшла на медогляд до лікаря / Фото: Сьогодні

В Україні з 1 червня почнуть діяти е-лікарняні в медичних установах, що працюють в електронній медичній системі. У всіх інших лікарнях – з 1 вересня.

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Відповідний проєкт наказу розміщений на сайті МОЗ.

Електронні лікарняні проти корупції

Як пояснив глава комітету Ради з питань здоров'я нації, народний депутат Михайло Радуцький, одна з головних причин впровадження електронних листів непрацездатності – боротьба з їх підробкою.

"Не секрет, що в Україні діє система видачі підробних медичних довідок. Наприклад, замовити лікарняний з печаткою лікаря через інтернет можна приблизно за 350 грн", – говорить він.

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Нардеп нагадав, що тільки за 2020 рік українці "нахворіли" на 10 мільярдів гривень. За офіційними даними держава за цей період втратила 1,4 млн грн: виявили 984 випадки необґрунтованої видачі документа і оштрафували 116 лікарів. Введення е-лікарняного дозволить ефективніше боротися з підробками.

Переваги е-лікарняного

Відкриття лікарняного листа буде виглядати так: лікар вводить інформацію в електронну базу – ПІБ, стать пацієнта, вік, дату народження, місце роботи, терміни непрацездатності та причину звернення, наприклад, захворювання або догляд за дитиною, посаду медичного працівника, і вказує дату, коли лікарняний закінчується.

Пацієнту під час пандемії не доведеться їхати в поліклініку, щоб закрити лікарняний лист, як це відбувається нині. Якщо ж потрібно продовжити лікарняний, то в базі даних формується новий документ.

Е-лікарняний дозволить швидко перевірити, виписав лікарняний сімейний лікар або хтось інший – медик повинен підтвердити дані власним електронним підписом. Вводиться персональна відповідальність лікаря.

Введення електронного лікарняного дозволить спростити співпрацю між державними органами і прискорити виплату коштів пацієнту. До бази даних буде доступ у лікарів, Пенсійного фонду, Національної служби здоров'я та Фонду соціального страхування.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у квітні президент Володимир Зеленський повернув виплати лікарняних, підписавши закон про внесення змін до законодавства про соціальне страхування.

Дивіться також у нашому сюжеті, чому сотні тисяч українців не отримали виплати:

Відео: Сьогодні