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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні відсьогодні посилили карантин для невакцинованих: що змінилося

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
6 грудня, 07:00
В закладинки
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Посилення карантину найбільше вплине на українців, які досі не зробили щеплення проти коронавірусу
З 6 грудня в Україні посилили карантин для невакцинованих.
З 6 грудня в Україні посилили карантин для невакцинованих. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 6 грудня в Україні починають діяти нові карантинні правила. Відсьогодні змінюються умови роботи та відвідування громадських закладів, а також термін дії сертифікатів про вакцинацію.

Про це повідомили у МОЗ.

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Карантин по-новому

Працювати можуть лише ті громадські заклади, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 або чинний негативний тест чи сертифікат про одужання.

Відвідувати такі заклади дозволяється лише людям, які також отримали принаймні одну дозу вакцини. Окрім документа про вакцинацію, для відвідування закладу підійде і чинний негативний тест або сертифікат про одужання.

Що змінилося: раніше заклади мали можливість обирати формат роботи: не перевіряти COVID-документи, але дотримуватись обмежень жовтого рівня або перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм. З 6 грудня така опціональність не передбачена: всі заклади мають перевіряти наявність COVID-документів як у співробітників, так і у відвідувачів.

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Таким чином нові обмеження торкнулися переважно невакцинованих українців.

Різниця між карантином у "червоній" та "жовтій" зоні

Основна відмінність полягає у використанні документів про отримання щеплення.

Якщо на жовтому рівні епіднебезпеки можна використовувати документ про отримання однієї дози вакцини (жовтий COVID-сертифікат чи довідку 063-О), на червоному – лише документ про отримання повного курсу вакцинації (зелений COVID-сертифікат, міжнародне свідоцтво про вакцинацію).

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Спільне: негативний тест чи сертифікат про одужання дозволяється використовувати на обох рівнях епіднебезпеки.

"Жовтий" сертифікат змінить термін дії

Важливо, що з 6 грудня термін дії жовтого COVID-сертифіката буде зменшений до 30 днів. Раніше він становив 120 днів.

Це означає, що на 31-й день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 не буде валідним.

Як уникнути нових обмежень

У МОЗ радять усім, хто отримав першу дозу щеплення більше, ніж 30 днів тому, зробити друге щеплення у найближчі вихідні. Адже "протерміновані" ковід-сертифікати з понеділка не діятимуть.

Зробити другу дозу впродовж 30 днів та отримати зелений COVID-сертифікат можна усіма вакцинами, які є в Україні.

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