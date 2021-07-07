В Україні зробили більше трьох мільйонів щеплень проти COVID-19

Вакцинація від коронавірусу триває. / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Упродовж минулої доби, 6 липня, в Україні вакцинували проти COVID-19 93 554 особи. Це на 20 320 більше, ніж за попередню добу.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Всього від початку кампанії зробили щеплення 3 092 168 осіб. Вакцинацію завершили вже 955 607 осіб – вони отримали дві дози препарату.
На сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 779 932 особи.
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Протягом доби працювали 535 мобільних бригад, 1287 пунктів щеплень і 27 центрів вакцинації.
Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr
Раніше ми повідомляли, що в Україні почали підготовку до боротьби з "Дельта" – штамом коронавірусу. У зв'язку з цим в країні можуть посилити карантин.
Також нагадаємо, в ООН заявили, що COVID-вакцинація у всьому світі прискорить відродження туризму.
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