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В Україні зробили більше трьох мільйонів щеплень проти COVID-19

7 липня 2021 8:59

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Вакцинація населення триває, українці активно записуються в чергу на щеплення – сьогодні вже 779 932 охочих

Вакцинація від коронавірусу триває.

Вакцинація від коронавірусу триває. / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Упродовж минулої доби, 6 липня, в Україні вакцинували проти COVID-19 93 554 особи. Це на 20 320 більше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Всього від початку кампанії зробили щеплення 3 092 168 осіб. Вакцинацію завершили вже 955 607 осіб – вони отримали дві дози препарату.

На сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 779 932 особи.

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Протягом доби працювали 535 мобільних бригад, 1287 пунктів щеплень і 27 центрів вакцинації.

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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що в Україні почали підготовку до боротьби з "Дельта" – штамом коронавірусу. У зв'язку з цим в країні можуть посилити карантин.

Також нагадаємо, в ООН заявили, що COVID-вакцинація у всьому світі прискорить відродження туризму.

До того ж, дивіться в сюжеті "Сьогодні, як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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