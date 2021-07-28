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В Україні зробили понад 5 млн щеплень від коронавірусу. Майже половину – за липень

28 липня 2021 9:01

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Більшість щеплень зробили з початку літа – дані МОЗ

В Україні продовжується вакцинація. Колаж "Сьогодні"

В Україні продовжується вакцинація. Колаж "Сьогодні"

В Україні зробили вже понад 5 млн щеплень проти COVID-19. Першу дозу отримали 3 264 715 людей, повністю вакциновано двома дозами 1 817 211 українців.

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Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко в Facebook.

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За його словами, у червні в країні зробили майже в чотири рази більше щеплень, ніж у травні, відповідно 1,5 млн і 408 тис. А за три з половиною тижні липня вже ввели понад 2 млн доз.

"Рівень захворюваності на COVID-19 в країні зараз у рази нижчий, ніж навесні. Втім, це не означає, що небезпеки немає. В Україні вже зареєстровано випадки зараження новим штамом коронавірусу "Дельта", який є заразнішим за інші варіанти вірусу SARS-CoV-2", – написав Ляшко.

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Глава МОЗ підкреслив, що хвиля захворювання штамом "Дельта" може дійти і до України. Єдиний спосіб захиститися від цього – вакцинація.

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Нагадаємо, раніше в МОЗ заявляли, що результати тестування на наявність антитіл до коронавірусу вкрай ненадійні і не дозволяють робити переконливі висновки, особливо щодо рівня імунного захисту людини.

Крім того, в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих . Наприклад, українці з щепленнями зможуть відвідувати громадські місця за QR-кодом.

Також дивіться в сюжеті "Сьогодні" про те, як в Україні збираються вакцинувати дітей проти коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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