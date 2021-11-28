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В Україні зроблено понад 24 млн щеплень від COVID-19: скільки людей вакцинувалося за добу

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
28 листопада, 08:31
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За останню добу виявили ще 7 483 випадки захворювання на коронавірус
За добу вакцинувалися майже 140 тис. людей
За добу вакцинувалися майже 140 тис. людей / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 27 листопада в Україні 139 476 людей було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 43 353 особи, повністю імунізовані – 96 123 особи.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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З початку вакцинальної кампанії щеплено 13 289 463 особи, з них отримала одну дозу – 13 289 461 людина, повністю імунізовано та отримали дві дози – 10 904 799 людей.

Загалом проведено 24 194 260 щеплень.

За останню добу працювали:

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  • 858 мобільних бригад з імунізації;
  • 3138 пунктів щеплення;
  • 493 центри вакцинації населення.

Коронавірус в Україні

За добу 27 листопада в Україні зафіксовано 7 483 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 774, медпрацівників – 105).

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 456 осіб;
  • летальних випадків – 400;
  • одужало – 10 270 осіб.

За весь час пандемії в Україні померли 85 117 людей.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (549), Дніпропетровській (698), Вінницькій (548), Київській (433) і Запорізькій (415) областях.

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