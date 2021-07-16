Русский
$ 27,29
32,24
  1. Новини України

Стартує реєстрація на іспит з української для чиновників: що потрібно знати

16 липня 2021 10:30

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

З 16 липня 2021 року набувають чинності певні норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

Онлайн-іспит на знання державної мови. Фото: колаж "Сьогодні"

Онлайн-іспит на знання державної мови. Фото: колаж "Сьогодні"

Реєстрація для здачі іспиту на рівень володіння державною мовою починається з 16 липня. Нацкомісія з стандартів державної мови після здачі іспиту видає державні сертифікати. Іспити проводяться на спеціально створених випробувальних майданчиках, розташованих на території України.

Реклама

Про це повідомляє Національна комісія зі стандартів державної мови.

Для чого необхідно отримати сертифікат

  • для виконання службових обов'язків (реєстрація з 16.07),
  • для набуття громадянства (реєстрація з 19.07).

Що необхідно

Для складання іспиту та отримання сертифікату про рівень володіння державною мовою, претенденту, починаючи з 16 липня 2021 року, необхідно:

  • зареєструватися онлайн (https://exam.mova.gov.ua), зазначивши ПІБ, дату, місце і час складання іспиту;
  • прийти на зареєстрований час обраної локації з документом, що ідентифікує особу, і пристроєм КЕП;
  • здати іспит на онлайн-платформі.

Відзначимо, що результати іспиту встановлюються не пізніше 15 календарних днів з дати складання іспиту. Рівень володіння державною мовою підтверджує державний сертифікат.

Читайте також: Медіа Група Україна прокоментувала норми мовного закону

Не пропусти!
В тренді
Засідання РНБО і відкриття Ейфелевої вежі – анонси СЬОГОДНІ
РНБО та черга біля Ейфелевої вежі/колаж "Сьогодні"
Реклама

Запис про видачу державного сертифікату заноситься Комісією до Реєстру держсертифікатів.

Нагадаємо, що перший іспит відбудеться 19 липня. Відповіді на всі популярні питання можна прочитати за посиланням.

Раніше ми писали, що змінилося в шоу-бізнесі, книговиданні і туризмі з 16 липня завдяки закону про українську мову.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Коли вже в Україні спаде спека: синоптик назвала дату
Коли вже в Україні спаде спека: синоптик назвала дату "похолодання"Україна
Аваков відреагував на свою відставку лише двома словами
Аваков відреагував на свою відставку лише двома словамиУкраїна
Ветерани-силовики пішли на штурм Ради: відео зіткнень з поліцією (оновлено)
Ветерани-силовики пішли на штурм Ради: відео зіткнень з поліцією (оновлено)Україна
Аваков не прийшов на роботу, в МВС кажуть –
Аваков не прийшов на роботу, в МВС кажуть – "варить кашу"Україна
Аваков піде в мери Харкова? У
Аваков піде в мери Харкова? У "Слузі народу" готові підтримати ексміністраУкраїна
Пенсії військовим і поліцейським підвищили – хто і які доплати отримає
Пенсії військовим і поліцейським підвищили – хто і які доплати отримаєЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти