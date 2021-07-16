Стартує реєстрація на іспит з української для чиновників: що потрібно знати

З 16 липня 2021 року набувають чинності певні норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

Онлайн-іспит на знання державної мови. Фото: колаж "Сьогодні"

Реєстрація для здачі іспиту на рівень володіння державною мовою починається з 16 липня. Нацкомісія з стандартів державної мови після здачі іспиту видає державні сертифікати. Іспити проводяться на спеціально створених випробувальних майданчиках, розташованих на території України.

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Про це повідомляє Національна комісія зі стандартів державної мови.

Для чого необхідно отримати сертифікат

для виконання службових обов'язків (реєстрація з 16.07),

для набуття громадянства (реєстрація з 19.07).

Що необхідно

Для складання іспиту та отримання сертифікату про рівень володіння державною мовою, претенденту, починаючи з 16 липня 2021 року, необхідно:

зареєструватися онлайн (https://exam.mova.gov.ua), зазначивши ПІБ, дату, місце і час складання іспиту;

прийти на зареєстрований час обраної локації з документом, що ідентифікує особу, і пристроєм КЕП;

здати іспит на онлайн-платформі.

Відзначимо, що результати іспиту встановлюються не пізніше 15 календарних днів з дати складання іспиту. Рівень володіння державною мовою підтверджує державний сертифікат.

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Запис про видачу державного сертифікату заноситься Комісією до Реєстру держсертифікатів.

Нагадаємо, що перший іспит відбудеться 19 липня. Відповіді на всі популярні питання можна прочитати за посиланням.

Раніше ми писали, що змінилося в шоу-бізнесі, книговиданні і туризмі з 16 липня завдяки закону про українську мову.