В Україні сильно похолодає, чекаємо мороз до -16: прогноз до кінця тижня

Тепла зима в Україні закінчується і найближчими днями гарненько приморозить, але поступово. Холоднішати почне з кількох градусів морозу в середу, а до вихідних температура впаде до -16.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Так, в середу, 13 січня, опади будуть по всій Україні у вигляді снігу, на сході ще додасться мокрий сніг. Температура повітря від 0 до 2 градусів морозу, в Харківській і Сумської областях до -5. Вночі 4-6 морозу. У Києві до -2 і сніг.

У четвер, 14 січня, по всій Україні сніг. На заході і півдні все ще від -2 до +1, а в північних областях до -8. Вночі 3-4 градуси морозу на заході, півдні і сході, і 6-10 морозу на півночі і частково в центрі. У Києві вдень 3-5 морозу і сніг, вночі до -7.

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У п'ятницю, 15 січня, різко похолодає в західних областях, 6-10 градусів морозу. На сході і майже у всіх центральних областях 5-7 градусів нижче нуля, у Києві, Житомирській та північних областях 10-12 морозу. На півдні скромні 1-3 морозу. Вночі температура буде приблизно такою ж, як і вдень. У більшості областей, крім півдня, – сніг.

У суботу, 16 січня, ще сильніше похолодає. Вдень майже у всіх областях 10-14 градусів морозу, на півдні до -8. Вночі мороз доходитиме до 16 градусів. При цьому опади в Україні припиняться. У Києві 12-14 морозу і сухо.

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Після того, як Новий рік і Різдво в Україні пройшли без снігу і морозів, ми дізнавалися, яка погода чекає на українців цієї зими і загалом до кінця року. Читайте про це детальніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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