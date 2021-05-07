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В Україні скоро зникне "червона зона" карантину – Ляшко

7 травня, 10:28

Віталій Семченко Віталій Семченко

Сумська область незабаром може вийти з "червоного" рівня епіднебезпеки

Ще один регіон України може найближчим часом вийти з "червоної зони" карантину. Міністерство охорони здоров'я вже готує відповідне подання.

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Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

"За індикаторами, які ми отримали сьогодні вранці, Сумська область також може вийти з "червоного" рівня епіднебезпеки. Тому МОЗ сьогодні готує подання секретаріату Кабміну і Комісії з ТЕБ та НС, щоб розглянути питання виведення з "червоного" рівня епіднебезпеки Сумської області", – зазначив він.

Отже, за словами Ляшка, всі регіони країни перебуватимуть або в "жовтій", або в "помаранчевій зонах".

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Нагадаємо, відсьогодні в Полтавській та Запорізькій областях встановлений "жовтий рівень" епідемічної небезпеки.

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Детальніше про карантинні обмеження в регіонах – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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