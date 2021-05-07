В Україні скоро зникне "червона зона" карантину – Ляшко

Сумська область незабаром може вийти з "червоного" рівня епіднебезпеки

Ще один регіон України може найближчим часом вийти з "червоної зони" карантину. Міністерство охорони здоров'я вже готує відповідне подання.

Реклама

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

"За індикаторами, які ми отримали сьогодні вранці, Сумська область також може вийти з "червоного" рівня епіднебезпеки. Тому МОЗ сьогодні готує подання секретаріату Кабміну і Комісії з ТЕБ та НС, щоб розглянути питання виведення з "червоного" рівня епіднебезпеки Сумської області", – зазначив він.

Отже, за словами Ляшка, всі регіони країни перебуватимуть або в "жовтій", або в "помаранчевій зонах".

Нагадаємо, відсьогодні в Полтавській та Запорізькій областях встановлений "жовтий рівень" епідемічної небезпеки.

Реклама

Детальніше про карантинні обмеження в регіонах – читайте в матеріалі "Сьогодні".