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В Україні скоро потеплішає, але ненадовго: синоптик уточнила прогноз

18 лютого, 08:40

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Зима цього року не поспішає відступати, однак теплій весні все-таки бути

В Україні сьогодні вночі морози знову сягнуть рекордів – до -25 на півночі. У центрі, на півдні та сході знову снігопади. Втім, вже наступного тижня настане відлига, прогнозують синоптики.

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Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ксенія Середа, потужні снігопади майже побили рекорд 8-річної давності. Зима цього року не поспішає відступати, однак теплій весні все-таки бути. Потепління настане вже наприкінці лютого.

"Після 20 лютого розпочнеться активна адвекція тепла, тобто прихід тепла з Атлантики, із Західної Європи на територію України. І відбуватиметься поступове ослаблення морозу і підвищення температури до 0, а потім і позитивних значень", – сказала провідний синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Вже до 25 лютого температура по всій країні не опускатиметься нижче трьох градусів тепла. А на Закарпатті та на півдні і того вище – не менше 10 з плюсом.

Втім радіти швидкій весні рано, кажуть синоптики. Температурні гойдалки в Україні будуть до Великодня.

Раніше ми повідомляли, що Черкаси стали найхолоднішими в Європі. Мороз і без того був лютий, але його посилила унікальна синоптична ситуація.

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Також нагадаємо, в Україні найближчими днями прогнозують мороз під -30.

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