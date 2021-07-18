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В Україні скоро з’являться інноваційні ліки від COVID-19 – Ляшко

18 липня 2021 22:59

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Міністр пообіцяв оприлюднити інформацію щодо українських інноваційних препаратів за два тижні

Віктор Ляшко розповів про ліки від COVID-19 / колаж "Сьогодні"

Віктор Ляшко розповів про ліки від COVID-19 / колаж "Сьогодні"

В Україні найближчим часом оголосять про створення нових інноваційних препаратів від коронавірусної інфекції COVID-19, які тільки з’являються у світі.

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Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів у коментарі новинам "Сьогодні".

"З’явилися деякі інноваційні препарати. І тут я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що зробила Україна по іноваційних препаратах, які мають пряму дію на вірус", – стверджує міністр.

З його слів, до цього таких препаратів в Україні ще не було, а у світі вони тільки з’являються.

Щодо того, які це будуть препарати та у якому вигляді – таблетки, краплі чи суспензія – міністр не уточнив.

"Подивимось. За тижнів два точно вийдемо з певними заявами", – сказав він.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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