В Україні знову зміниться погода: коли припиняться снігопади і прийдуть сильні морози

Сильний штормовий вітер тільки посилить відчуття холоду – тому утеплюємося

На вихідних в Україну прийдуть сильні морози, а з 14 лютого припиняться снігопади. Дуже холодна погода протримається близько 10 днів.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Україну більше не буде засипати снігом

За її словами, снігопадів і крижаних дощів вже не передбачається – 13-14 лютого антициклон Helida витіснить циклон "Волкер" з України і принесе нам холодне арктичне повітря.

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Істотні опади в Україні – навряд, лише в окремих районах можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

У Києві місцями можливий невеликий сніг, але без серйозних опадів. На дорогах і тротуарах слизько

Готуємося до сильного і тривалого похолодання

Температура повітря вночі очікується 10-16 градусів морозу, вдень – 5-11 нижче нуля. У Криму та на Закарпатті вдень від 2 морозу до 2 тепла.

У суботу переважатиме північно-західний вітер, він очікується сильним, некомфортним, зі штормовими поривами.

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У столиці на вихідних теж холодно: вночі 12-14 морозу, вдень – 7-10 нижче нуля.

"Наступного тижня холод посилиться, істотні опади малоймовірні. Послаблення морозів в Україні очікується 21-22 лютого", – додала Діденко.

Тим часом в Україні триває сніжний апокаліпсис. Останніми днями насипало стільки снігу, що снігоприбиральна техніка не справляється, розчищати тротуари допомагали навіть рядові українці.

Читайте також в нашому матеріалі, як відсвяткувати День закоханих 14 лютого, коли на вулиці мете і "собачий" холод.

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