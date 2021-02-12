В Україні знову зміниться погода: коли припиняться снігопади і прийдуть сильні морози

На вихідних в Україну прийдуть сильні морози, а з 14 лютого припиняться снігопади. Дуже холодна погода протримається близько 10 днів.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
Україну більше не буде засипати снігом
За її словами, снігопадів і крижаних дощів вже не передбачається – 13-14 лютого антициклон Helida витіснить циклон "Волкер" з України і принесе нам холодне арктичне повітря.
Істотні опади в Україні – навряд, лише в окремих районах можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.
У Києві місцями можливий невеликий сніг, але без серйозних опадів. На дорогах і тротуарах слизько
Готуємося до сильного і тривалого похолодання
Температура повітря вночі очікується 10-16 градусів морозу, вдень – 5-11 нижче нуля. У Криму та на Закарпатті вдень від 2 морозу до 2 тепла.
У суботу переважатиме північно-західний вітер, він очікується сильним, некомфортним, зі штормовими поривами.
У столиці на вихідних теж холодно: вночі 12-14 морозу, вдень – 7-10 нижче нуля.
"Наступного тижня холод посилиться, істотні опади малоймовірні. Послаблення морозів в Україні очікується 21-22 лютого", – додала Діденко.
Тим часом в Україні триває сніжний апокаліпсис. Останніми днями насипало стільки снігу, що снігоприбиральна техніка не справляється, розчищати тротуари допомагали навіть рядові українці.
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