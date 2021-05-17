В Україні знову падають темпи вакцинації. Скільки зробили щеплень

В Україні кілька днів поспіль падають показники з вакцинації людей за добу. Де найбільше щеплень зробили 16 травня

Фото: REUTERS/Carlos Barria

В Україні за останню добу, 16 травня, зробили усього 2230 щеплень проти коронавірусу. Добою раніше нових вакцинованих було майже втричі більше.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За його даними, усього щеплення отримали 940 160 людей. З них дві дози отримали 18 394 українці.

Лідери з вакцинації за добу:

Харківська область – 341 щеплення; Волинська область – 182 щеплення; Сумська область – 190 щеплень; Хмельницька область – 162 щеплення; Одеська область – 130 щеплень.

Вакцинацію українців проводила 41 мобільна бригада з імунізації і 83 пункти щеплення. У лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 558 857 людей.

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Нагадаємо, в Україні стартує новий етап вакцинації від COVID-19. Хто зможе отримати щеплення.

Крім того, ми писали, що Україна очікує чергову поставку вакцини від коронавірусу Pfizer.

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