В Україні знову розширили "червону зону": список областей

В Україні збільшилася кількість областей у "червоній зоні". Туди увійшли ще дві області – Рівненська і Чернігівська. Там перевищено рівень госпіталізацій.

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Про це повідомляє МОЗ.

Так, у "червону зону" входить Київ і 12 областей:

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Херсонська область поки єдина в "жовтій зоні".

Заначимо, раніше влада заявляла, що може ввести локдаун по всій країні, якщо "почервоніють" 13 і більше регіонів. Сьогодні – саме той випадок: 12 областей і Київ. Проте чи дійсно буде локдаун – ще подивимося.

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Також раніше НАН України дала прогноз, що до 6 квітня захворюваність на COVID-19 досягне 31 000 на добу. Це станеться, якщо динаміка захворюваності залишиться на нинішньому рівні.

Всі подробиці в спецтемі На порозі жорсткого локдауну

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