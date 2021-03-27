В Україні знову розширили "червону зону": список областей

В Україні збільшилася кількість областей у "червоній зоні". Туди увійшли ще дві області – Рівненська і Чернігівська. Там перевищено рівень госпіталізацій.
Про це повідомляє МОЗ.
Так, у "червону зону" входить Київ і 12 областей:
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Херсонська область поки єдина в "жовтій зоні".
Заначимо, раніше влада заявляла, що може ввести локдаун по всій країні, якщо "почервоніють" 13 і більше регіонів. Сьогодні – саме той випадок: 12 областей і Київ. Проте чи дійсно буде локдаун – ще подивимося.
Також раніше НАН України дала прогноз, що до 6 квітня захворюваність на COVID-19 досягне 31 000 на добу. Це станеться, якщо динаміка захворюваності залишиться на нинішньому рівні.
Всі подробиці в спецтемі На порозі жорсткого локдауну
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