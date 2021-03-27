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В Україні знову розширили "червону зону": список областей

27 березня, 13:10

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

"Червоними" стали 12 областей і Київ

В Україні збільшилася кількість областей у "червоній зоні". Туди увійшли ще дві області – Рівненська і Чернігівська. Там перевищено рівень госпіталізацій.

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Про це повідомляє МОЗ.

Так, у "червону зону" входить Київ і 12 областей:

  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Рівненська область;
  • Сумська область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

Херсонська область поки єдина в "жовтій зоні".

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Заначимо, раніше влада заявляла, що може ввести локдаун по всій країні, якщо "почервоніють" 13 і більше регіонів. Сьогодні – саме той випадок: 12 областей і Київ. Проте чи дійсно буде локдаун – ще подивимося.

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Також раніше НАН України дала прогноз, що до 6 квітня захворюваність на COVID-19 досягне 31 000 на добу. Це станеться, якщо динаміка захворюваності залишиться на нинішньому рівні.

Всі подробиці в спецтемі На порозі жорсткого локдауну

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Київ карантин Украина червона зона локдаун
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