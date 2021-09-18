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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні трохи зменшилася кількість хворих на COVID-19

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
18 вересня, 08:16
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Погіршення епідеміологічної ситуації в країні говорить про те, що потрібно готуватися до нової хвилі коронавірусу
В Україні продовжує погіршуватися ситуація. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні продовжує погіршуватися ситуація. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за минулу добу зафіксували 6234 нових випадки коронавірусної хвороби, що на 400 менше, ніж днем раніше.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Всього з початку епідемії в Україні захворіли 2 344 398 осіб.

За вчора одужали 1763 особи (всього 2 230 306). Зафіксовано 79 смертей (54 829 з початку епідемії).

За минулу добу було госпіталізовано 1719 осіб.

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Найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстровано у Харківській області (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), у Києві (416) та Одеській (399).

Коронавірус в Україні

Читайте детальніше про новий спалах коронавірусу в Україні – яка ситуація з епідемією і як просувається вакцинація.

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Тим часом Україна отримала нове обладнання для визначення штамів – "Дельту" стане простіше виявляти.

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