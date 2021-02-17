В Україні знову вводять адаптивний карантин: що це означає

Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення в Україні адаптивного карантину з наступного тижня і до 30 квітня – тепер країну будуть ділити на зони в залежності від епідеміологічної ситуації. Про це заявив на засіданні урядупрем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, Україна повертається до моделі адаптивного карантину, коли в межах області вводитиметься той чи інший рівень карантинних обмежень.

"Передбачається чотири рівні епідеміологічної небезпеки, кожен з яких має чіткі критерії. Рішення набуде чинності наступного тижня. Всі українці матимуть можливість заздалегідь з ним ознайомитися і підготуватися", – сказав Шмигаль.

Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що адаптивний карантин набуде чинності з 24 лютого і продовжується до 30 квітня.

Зони карантину

"Червона зона" передбачає обмеження, що діяли під час січневого локдауну. Їх можуть ввести, якщо хоча б два з показників перевищуватимуть норму три дні поспіль.

"Помаранчеву зону" вводитимуть, якщо протягом тижня норму перевищуватиме один з показників. Цей рівень не має додаткових обмежень, а покликаний попередити про небезпеку.

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"Жовта зона" передбачає ті обмеження, які діють в Україні зараз. Це обов'язкове носіння захисних масок, заборона планових госпіталізацій, обмеження кількості осіб в приміщенні тощо.

"Зелена зона" – скасування всіх обмежень. Цю зону можуть запровадити, якщо в країні буде досягнуто двох показників: рівень захворюваності на гострі респіраторні захворювання щонайменше у 13 областях не перевищуватиме 50% від епідпорогу, передбаченого для цієї області; коефіцієнт виявлених випадків не перевищуватиме 5% від кількості тестувань.

Зазначимо, що загальнонаціональний карантин з обмеженнями "помаранчевої зони" має діяти до 28 лютого. Раніше глава уряду заявляв, що карантин в Україні буде продовжено до 30 квітня. При цьому Шмигаль натякнув, що це явно не останнє продовження карантину. За його словами, "квітень буде показником, як ми будемо рухатися далі".

Нагадаємо, що 11 листопада минулого року Кабмін скасував адаптивний карантин і ввів загальнонаціональний. У січні діяв локдаун, а після його закінчення Україна повернулася у "помаранчеву зону". Читайте детальніше, що таке адаптивний карантин і які будуть обмеження.

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