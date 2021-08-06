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В Україні знову зросла кількість нових хворих на COVID-19. Скільки заразилося за добу

6 серпня 2021 8:12

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У країні за добу на COVID-19 захворіло більше тисячі українців, від вірусу померли 16 осіб

Кількість випадків коронавірусу в Україні збільшується

Кількість випадків коронавірусу в Україні збільшується / Фото: Сьогодні

В Україні за останню добу, 5 серпня, зафіксували 1081 новий випадок інфікування коронавірусом. Це на 29 більше, ніж добою раніше.

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Про це повідомляє МОЗ.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 257 478 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 16 українців (усього – 53 065). Вилікувати вдалося 2 189 293 інфікованих (478 – за останню добу).

Коронавірус 6 серпня. Джерело: МОЗ

Раніше ми повідомляли, що в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих. Наприклад, українці з щепленнями зможуть відвідувати громадські місця за QR-кодом.

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Також нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я дали поради, як безпечно відсвяткувати День Незалежності. Щоб свято не закінчилося лікарняним ліжком, потрібно дотримуватися правил карантину.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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