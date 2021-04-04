В Україні собак навчили виявляти хворих на COVID-19: як це працює (відео)

В Україні почали тренувати службових собак для пошуку людей, заражених коронавірусом.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Успішний європейський досвід впроваджують вчені аграрного університету та медичного інституту Сумської області. Тварин використовують для перевірки громадських місць, аеропортів, митниць.

"Для того, щоб собака розпізнавав COVID-19, у нього повинна бути дуже висока ігрова мотивація. І він повинен в будь-яких умовах знаходити свою улюблену іграшку. Для того, щоб ми підкладали до цієї іграшці біологічні матеріали від COVID-позитивних", – розповіла кінолог Софія Свісенко.

Біологічний матеріал – це і є запах людини з ковідом. Його інфекціоністи беруть з потових залоз хворого.

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"В аеропортах, дуже перспективно це робити, на кордоні, на залізно-дорожніх вокзалах. Ми можемо провести собачку повз великої кількості людей, і вона виявить з них 10 осіб з коронавірусом", – зазначив глава асоціації інфекціоністів Сумської області Микола Чемич.

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Базу для початкового етапу тренувань собак поки розгорнули на території аграрного університету. Тут є чотири вольєра для утримання тварин, а поруч знаходиться майданчик для тренувань.

Але щоб перейти до наступного етапу тренувань, вченим потрібні гроші – на закупівлю ПЛР-тестів і обладнання для діагностики. Тому долучитися до проекту запрошують меценатів. Автори проекту впевнені, що навіть після закінчення пандемії собаки зможуть брати на нюх інші хвороби.

Як повідомлялося раніше, жителям Греції з квітня почнуть безкоштовно роздавати набори для самостійного тестування на коронавірус.

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