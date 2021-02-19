В Україні збирають підписи за заборону TikTok: дитячий омбудсмен підтримав ідею

Після кількох резонансних випадків самогубств підлітків в Україні мають бути заборонені соцмережі, у яких нема контролю за шкідливим для дітей контентом, в тому числі й TikTok.

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Про це повідомляє УНН з посиланням на уповноваженого з прав дитини в Україні Миколу Кулебу.

"Мені телефонувала директор однієї зі шкіл під Києвом і сказала, що тільки вони зібрали понад 10 тис. підписів від вчителів і батьків про заборону TikTok", – розповів Кулеба. За його словами, така практика є і в інших країнах, наприклад, в США та Італії.

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"Однозначно, я за заборону таких деструктивних мереж, тому що вони неконтрольовані, і питання контролю порушувалося. Але це має робити провайдер – власник TikTok так само, як в Facebook або Youtube, повинен контролювати контент і не дозволяти оприлюднення деструктивного контенту. Цього, як раз, в TikTok і нема", – зазначив омбудсмен.

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Говорячи про заборону TikTok на законодавчому рівні, Кулеба каже, що це – питання компетенції Верховної Ради.

"Хтось має подати законопроєкт. Я не маю таких повноважень подавати, тому має хтось із парламенту подати законопроєкт. Якщо парламент підтримає, то ця мережа в Україні може бути заборонена", – сказав він.

Нагадаємо, 16 лютого в Боярці під Києвом дві семикласниці, надивившись роликів у соцмережах про результати вживання дротаверину для експерименту прийняли прямо в школі по 40 таблеток – в результаті одна дівчинка померла, друга потрапила в реанімацію.

Наступного дня смертельний челендж продовжився в Умані Черкаської області – там госпіталізували двох восьмикласниць.

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