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Офіційно. В Україні скоротили строк дії COVID-сертифікатів

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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19 січня, 13:25
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Сертифікати після бустерної дози почнуть діяти після появи технічної можливості
На засіданні уряду вирішили скоротити термін дії сертифікату вакцинації
На засіданні уряду вирішили скоротити термін дії сертифікату вакцинації / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет Міністрів скоротив строк дії COVID-сертифіката після двох доз вакцини від 365 до 270 днів.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"Тепер усі, хто вакцинувався бустером одразу строк дії сертифікату, що генерується в "Дії", буде продовжено на 270 днів, 9 місяців", – сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду.

Кабмін підтримав рішення.

Порядок формування та використання СОVID-сертифікатів змінився на підставі бустерної дози.

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Продовжити дію сертифіката можуть лише після бустерної дози

Додаткова (третя) доза не призводить до продовження терміну дії сертифікату вакцинації. Людина фактично отримала три дози, але має рівень імунного захисту такий, як у звичайної здорової людини після двох доз щеплення.

А бустерна доза допомагає відновити як захисний титр антитіл, так і забезпечити більш ефективний захист. Отримання такої дози щеплення призводить до продовження терміну дії сертифіката на 270 днів.

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