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В Україні почали продавати "горілку-вакцину" (фото)

7 квітня, 23:44

Денис Беспалов Денис Беспалов

Півлітрова пляшка напою коштує майже сто гривень

У той час як в Україні погіршується епідеміологічна ситуація, в українських магазинах стали продавати горілку з назвою "Вакцина №2".

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Фото оригінальної алкогольної продукції з'явилося в соцмережах.

Вартість півлітрової пляшки такої "вакцини", судячи з фото, становить 99.99 грн.

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Нагадаємо, лікарі не рекомендують вживати алкоголь під час COVID-19, адже це призведе до токсичного впливу на організм та імунну систему. Вживайте чисту воду, чай, але не алкоголь, особливо в гострий період захворювання, це може погіршити перебіг лікування.

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Раніше новини "Сьогодні" також повідомляли, що через карантин американці стали частіше йти в запої. Вчені припускають, що постійне перебування вдома стало одним з факторів стресу, який штовхає питущих людей на зловживання алкоголем.

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