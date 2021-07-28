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В Україні стало більше пацієнтів з COVID-19. Скільки захворіло за добу

28 липня 2021 8:10

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Україні за весь час виявили понад 2 млн випадків коронавірусу

Коронавірус в Україні. Колаж "Сьогодні"

Коронавірус в Україні. Колаж "Сьогодні"

В Україні у вівторок, 27 липня, зафіксували 717 нових випадків коронавірусу. Це на 36 більше, ніж добою раніше.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Усього в Україні за час епідемії 2 250 061 людини захворіли на COVID-19.

За 27 липня вилікувалися 459 людей (всього – 2 185 339). Померли від ковіда 15 українців (з початку епідемії – 52 891).

Коронавірус 28 липня. Джерело: МОЗ
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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.

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Нагадаємо, раніше в МОЗ заявляли, що результати тестування на наявність антитіл до коронавірусу вкрай ненадійні і не дозволяють робити переконливі висновки, особливо за рівнем імунного захисту людини.

Крім того, в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих. Наприклад, українці з щепленнями зможуть відвідувати громадські місця по QR-коду.

Також дивіться в сюжеті "Сьогодні" про те, як в Україні збираються вакцинувати дітей проти коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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