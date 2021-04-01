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В Україні стартував призов в армію: чи можуть забрати на війну і кому "світить" відстрочка

1 квітня, 09:38

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Набирати у війська будуть хлопців віком від 18 до 27 років, але візьмуть не всіх

З сьогоднішнього дня, згідно з указом президента, стартував весняний призов на строкову військову службу. Всього планується набрати до лав ЗСУ трохи більше 14 тисяч призовників віком від 18 до 27 років.

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Так, за квітень-червень на "срочку" призвуть у ЗСУ 6500 осіб, в Національну гвардію – 4646, в Прикордонну службу – 2500, до Державної спеціальної служби транспорту – 600.

Важливий момент – строковиків не направлятимуть до служби в ООС, на війну їх не відправлять.

Кого не заберуть в армію

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Не підлягають призову і надається відстрочка для здобуття освіти на весь період навчання громадянам призовного віку, які навчаються:

  • у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання;
  • у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;
  • у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття наступного ступеня освіти;
  • у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;
  • в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.
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Читайте також детальніше про те, що зміниться з 1 квітня для українців.

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весняний призов призов призов до армії

Джерело: Сьогодні

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