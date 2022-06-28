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В Україні стартував сезон "розмінування ідіотами"

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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28 червня, 14:43
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Бірюков обурився поведінкою українців
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українці нехтують небезпекою та ігнорують заборони на купання у водоймах та плавання річками. Волонтер та блогер Юрій Бірюков навів приклад такої поведінки та написав обурений пост у Facebook.

Бірюков опублікував скріншот повідомлення, в якому людина пише про сплави, що плануються, по річках. У відповідь на коментар про те, що це заборонено, він відповідає: "Але ми, українці, тихенько пливемо собі".

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"Яскрава ілюстрація проявів клінічного долб***ізму. Не можна на пляж? Ні, ми підемо, ми ж жити не хочемо! Не можна навігацію по річках поблизу, а особливо б**ть біля кордону? Ні, ми будемо, ми ж ... українці ???" — прокоментував Бірюков.

У коментарях люди обговорюють, чи можна це робити. "Я так розумію, це старт програми "розмінування ідіотами", – пише один із них.

"Старт відбору кандидатів на премію Дарвіна розпочато. У нас у Харкові теж вистачає дебілів, які на пляжі бігають відпочивати", — коментує ще один підписник.

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"У нас місцева влада попередила, що може вистрілити, якщо комусь не дуже зрозуміло текстом "заборонено". Краса, працює, але я не впевнена", – також пишуть коментатори.

Небезпечні пляжі

Раніше мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що змушений організувати пляжний сезон у місті через потік відпочиваючих. Він анонсував появу безпечних ділянок на пляжах, де встановлять захисні сітки.

На чорноморському пляжі під Одесою 11 червня чоловік загинув, підірвавшись у морі на міні. Трагедія сталася у курортному селищі Грибівка.

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31 травня на узбережжі Одеської області винесло морську якірну міну.

Також сайт "Сьогодні" писав, що киян просять не відвідувати міських пляжів, а маломірним судам заборонено плавати по Дніпру.

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