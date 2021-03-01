Русский
$ 27,95
33,84
  1. Новини України

В Україні стартував онлайн-запис на вакцинацію: як і де це зробити

1 березня, 13:31

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Є три способи, як потрапити в чергу на отримання щеплення

Поки в Україні триває вакцинація пріоритетних категорій, але з сьогоднішнього дня українці можуть записуватися в чергу очікування вакцини. Це можна зробити трьома способами – через портал або застосунок "Дія", а також за телефоном гарячої лінії.

Реклама

"Відсьогодні українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію проти COVID-19 онлайн або за телефоном гарячої лінії. База надісланих заявок дасть змогу чітко організувати логістику та в максимально стислі строки забезпечити людей безпечними вакцинами", – заявив на нараді у президента прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Записатися через портал "Дія"

  • Зайдіть на портал "Дія" за допомогою кваліфікованого електронного підпису або BankID.
  • Перейдіть в розділ "Запис у лист очікування вакцинації від COVID-19".
  • Вкажіть сферу діяльності.
  • Виберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.
  • Чекайте повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Записатися через застосунок "Дія"

  • Скачайте на смартфон застосунок "Дія" і авторизуйтесь. Авторизуватися можна через Приват24, Monobank, BankID НБУ, або оновіть застосунок до останньої версії.
  • Зайдіть в розділ "Послуги" і виберіть "Запис в лист очікування вакцинації від COVID-19".
  • Вкажіть сферу діяльності.
  • Виберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.
  • Перевірте свій номер телефону.
  • Чекайте повідомлення про запрошення на вакцинацію.

В тренді
В Україні запроваджують єдиний електронний квиток для всього транспорту

Записатися по телефону

  • Зателефонуйте за номером 0800 60 20 19.
  • Вкажіть оператору свої дані (необхідно вказати серію та номер паспорта).
  • Виберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.
  • Чекайте повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Відзначимо, що насамперед в Україні вакцинують медиків, військових, пенсіонерів, вчителів, соцпрацівників, силовиків. І тільки після цього, на п'ятому етапі, почнуть вакцинувати українців, які не входять до вищевказаних категорій.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні всі бажаючі протягом року вакцинуються від ковіду.

Також ми писали, які перші "побочки" проявилися у медиків після щеплення від COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вакцинація запис Дія

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїзд
Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїздЕкономіка
Як отримати законні два гектари землі й не сплатити зайвого. Інструкція
Як отримати законні два гектари землі й не сплатити зайвого. ІнструкціяНерухомість
Долар по 29? Чи повернеться курс валюти до трирічного максимуму
Долар по 29? Чи повернеться курс валюти до трирічного максимумуУкраїна
В Україні запроваджують єдиний електронний квиток для всього транспорту
В Україні запроваджують єдиний електронний квиток для всього транспортуУкраїна
Небезпечна рівновага: куди попрямує курс долара в березні – прогноз
Небезпечна рівновага: куди попрямує курс долара в березні – прогнозЕкономіка
Найкращий запобіжник від газової війни: чим Україна відповість на завершення Nord Stream 2
Найкращий запобіжник від газової війни: чим Україна відповість на завершення Nord Stream 2Економіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти