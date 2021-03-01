В Україні стартував онлайн-запис на вакцинацію: як і де це зробити

Поки в Україні триває вакцинація пріоритетних категорій, але з сьогоднішнього дня українці можуть записуватися в чергу очікування вакцини. Це можна зробити трьома способами – через портал або застосунок "Дія", а також за телефоном гарячої лінії.
"Відсьогодні українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію проти COVID-19 онлайн або за телефоном гарячої лінії. База надісланих заявок дасть змогу чітко організувати логістику та в максимально стислі строки забезпечити людей безпечними вакцинами", – заявив на нараді у президента прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Записатися через портал "Дія"
- Зайдіть на портал "Дія" за допомогою кваліфікованого електронного підпису або BankID.
- Перейдіть в розділ "Запис у лист очікування вакцинації від COVID-19".
- Вкажіть сферу діяльності.
- Виберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.
- Чекайте повідомлення про запрошення на вакцинацію.
Записатися через застосунок "Дія"
- Скачайте на смартфон застосунок "Дія" і авторизуйтесь. Авторизуватися можна через Приват24, Monobank, BankID НБУ, або оновіть застосунок до останньої версії.
- Зайдіть в розділ "Послуги" і виберіть "Запис в лист очікування вакцинації від COVID-19".
- Вкажіть сферу діяльності.
- Виберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.
- Перевірте свій номер телефону.
- Чекайте повідомлення про запрошення на вакцинацію.
Записатися по телефону
- Зателефонуйте за номером 0800 60 20 19.
- Вкажіть оператору свої дані (необхідно вказати серію та номер паспорта).
- Виберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.
- Чекайте повідомлення про запрошення на вакцинацію.
Відзначимо, що насамперед в Україні вакцинують медиків, військових, пенсіонерів, вчителів, соцпрацівників, силовиків. І тільки після цього, на п'ятому етапі, почнуть вакцинувати українців, які не входять до вищевказаних категорій.
Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні всі бажаючі протягом року вакцинуються від ковіду.
Також ми писали, які перші "побочки" проявилися у медиків після щеплення від COVID-19.
Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк