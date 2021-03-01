В Україні стартував онлайн-запис на вакцинацію: як і де це зробити

Є три способи, як потрапити в чергу на отримання щеплення

Поки в Україні триває вакцинація пріоритетних категорій, але з сьогоднішнього дня українці можуть записуватися в чергу очікування вакцини. Це можна зробити трьома способами – через портал або застосунок "Дія", а також за телефоном гарячої лінії.

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"Відсьогодні українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію проти COVID-19 онлайн або за телефоном гарячої лінії. База надісланих заявок дасть змогу чітко організувати логістику та в максимально стислі строки забезпечити людей безпечними вакцинами", – заявив на нараді у президента прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Записатися через портал "Дія"

Зайдіть на портал "Дія" за допомогою кваліфікованого електронного підпису або BankID.

Перейдіть в розділ "Запис у лист очікування вакцинації від COVID-19".

Вкажіть сферу діяльності.

Виберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.

Чекайте повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Записатися через застосунок "Дія"

Скачайте на смартфон застосунок "Дія" і авторизуйтесь. Авторизуватися можна через Приват24, Monobank, BankID НБУ, або оновіть застосунок до останньої версії.

Зайдіть в розділ "Послуги" і виберіть "Запис в лист очікування вакцинації від COVID-19".

Вкажіть сферу діяльності.

Виберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.

Перевірте свій номер телефону.

Чекайте повідомлення про запрошення на вакцинацію.

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Записатися по телефону

Зателефонуйте за номером 0800 60 20 19.

Вкажіть оператору свої дані (необхідно вказати серію та номер паспорта).

Виберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.

Чекайте повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Відзначимо, що насамперед в Україні вакцинують медиків, військових, пенсіонерів, вчителів, соцпрацівників, силовиків. І тільки після цього, на п'ятому етапі, почнуть вакцинувати українців, які не входять до вищевказаних категорій.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні всі бажаючі протягом року вакцинуються від ковіду.

Також ми писали, які перші "побочки" проявилися у медиків після щеплення від COVID-19.

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