В Україні стартувала вакцинація співробітників МВС: скільки правоохоронців отримали щеплення

В Україні сьогодні, 17 квітня, перші 200 правоохоронців, які несуть службу в аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни", а також поліцейські Центрального залізничного вокзалу та патрульної поліції Борисполя, зробили щеплення від коронавірусу китайським препаратом CoronaVac.
Про це повідомили в пресслужбі ГУНП.
Поліцейські під час несення служби постійно працюють безпосередньо з людьми, тому входять в категорію тих, кого вакцинують одними з перших. Разом з ними процес вакцинації розпочали прикордонники і нацгвардійці.
Перед вакцинацією все правоохоронці підписали згоду на щеплення і пройшли огляд лікарів. Серед вакцинованих:
- заступник голови Національної поліції України – начальник поліції Києва Андрій Крищенко;
- начальник поліції Київської області Андрій Небитов;
- начальник Департаменту патрульної поліції України Євген Жуков і його перший заступник Олексій Білошицький.
Вакцинація проходила в спеціально підготовлених приміщеннях на території одного з терміналів аеропорту "Бориспіль" та відомчого медичного закладу Національної гвардії України, розташованого на вулиці Медовій.
Раніше ми повідомляли, що в Україну прибула вакцина Pfizer.
Також нагадаємо, коли Україна отримає наступну партію вакцини від COVAX.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк