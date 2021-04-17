В Україні стартувала вакцинація співробітників МВС: скільки правоохоронців отримали щеплення

Першими щеплення отримають співробітники, які під час несення служби найбільше контактують з людьми

В Україні сьогодні, 17 квітня, перші 200 правоохоронців, які несуть службу в аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни", а також поліцейські Центрального залізничного вокзалу та патрульної поліції Борисполя, зробили щеплення від коронавірусу китайським препаратом CoronaVac.

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Про це повідомили в пресслужбі ГУНП.

Поліцейські під час несення служби постійно працюють безпосередньо з людьми, тому входять в категорію тих, кого вакцинують одними з перших. Разом з ними процес вакцинації розпочали прикордонники і нацгвардійці.

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Перед вакцинацією все правоохоронці підписали згоду на щеплення і пройшли огляд лікарів. Серед вакцинованих:

заступник голови Національної поліції України – начальник поліції Києва Андрій Крищенко;

начальник поліції Київської області Андрій Небитов;

начальник Департаменту патрульної поліції України Євген Жуков і його перший заступник Олексій Білошицький.

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Вакцинація проходила в спеціально підготовлених приміщеннях на території одного з терміналів аеропорту "Бориспіль" та відомчого медичного закладу Національної гвардії України, розташованого на вулиці Медовій.

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Раніше ми повідомляли, що в Україну прибула вакцина Pfizer.

Також нагадаємо, коли Україна отримає наступну партію вакцини від COVAX.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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