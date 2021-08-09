Головнокомандувач ЗСУ: наша армія готова відбити повномасштабне вторгнення противника

В Україні стартували військові навчання: підриватимуть кораблі і відбиватимуть десант противника на Зміїний

Стартували навчання на острові Зміїний/Фото пресслужба ЗСУ/Колаж "Сьогодні"

Українська армія готова відбити повномасштабне вторгнення противника і відстояти критично важливі об'єкти. Таку заяву зробив сьогодні Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Валерій Залужний.

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Про це повідомляє пресслужба Збройних сил України.

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"Ми готові оборонятися і відбивати атаки противника, як у випадку повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об'єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих об'єктів, зокрема оперативних аеродромів", – сказав Валерій Залужний .

Реклама Заява головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

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Відповідну заяву Головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Залужний зробив на острові Зміїний, де дав старт командно-штабним навчання із залученням командування об'єднаних сил і ЗСУ. Навчання пройдуть до 13 серпня на п'яти полігонах і острові Зміїний.

Українські військові відпрацюють:

питання управління військовими частинами і підрозділами в ході наступальної операції угруповання військ в населених пунктах;

практичні дії з бойовою стрільбою з різних артилерійських систем, в тому числі і реактивних;

стрілянину прямою наводкою і ракетними комплексами по броньованих об'єктах супротивника;

бойову стрільбу з різних артилерійських систем;

відображення повітряного нападу противника;

авіаційну підтримку наземних сил і забезпечення висадки тактичного десанту комбінованим способом;

знищення засобів повітряного нападу противника;

нанесення ударів по наземних об'єктах;

десантування особового складу і вантажів;

протидія морському десанту противника, знищення ворожих суден.

Ситуація в регіоні

Командно-штабні навчання української армії почалися одночасно з масштабними військовими маневрами Збройних сил Росії. На відміну від ЗСУ, росіяни проводять свої навчання на окупованих територіях України (півострів Крим) і Грузії (Південна Осетія і Абхазія).

Сьогодні ж підтримуваний Кремлем самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко застеріг Україну від будь-яких військових конфліктів з Росією. Під час пресконференції він заявив, що "будь-яка спроба силою повернути Донбас закінчиться зіткненням з Росією і трагедією для України".