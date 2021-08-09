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Головнокомандувач ЗСУ: наша армія готова відбити повномасштабне вторгнення противника

9 серпня 2021 20:25

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук

В Україні стартували військові навчання: підриватимуть кораблі і відбиватимуть десант противника на Зміїний

Стартували навчання на острові Зміїний/Фото пресслужба ЗСУ/Колаж "Сьогодні"

Стартували навчання на острові Зміїний/Фото пресслужба ЗСУ/Колаж "Сьогодні"

Українська армія готова відбити повномасштабне вторгнення противника і відстояти критично важливі об'єкти. Таку заяву зробив сьогодні Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Валерій Залужний.

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Про це повідомляє пресслужба Збройних сил України.

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"Ми готові оборонятися і відбивати атаки противника, як у випадку повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об'єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих об'єктів, зокрема оперативних аеродромів", – сказав Валерій Залужний .

Заява головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
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Заява головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

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Відповідну заяву Головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Залужний зробив на острові Зміїний, де дав старт командно-штабним навчання із залученням командування об'єднаних сил і ЗСУ. Навчання пройдуть до 13 серпня на п'яти полігонах і острові Зміїний.

Українські військові відпрацюють:

  • питання управління військовими частинами і підрозділами в ході наступальної операції угруповання військ в населених пунктах;
  • практичні дії з бойовою стрільбою з різних артилерійських систем, в тому числі і реактивних;
  • стрілянину прямою наводкою і ракетними комплексами по броньованих об'єктах супротивника;
  • бойову стрільбу з різних артилерійських систем;
  • відображення повітряного нападу противника;
  • авіаційну підтримку наземних сил і забезпечення висадки тактичного десанту комбінованим способом;
  • знищення засобів повітряного нападу противника;
  • нанесення ударів по наземних об'єктах;
  • десантування особового складу і вантажів;
  • протидія морському десанту противника, знищення ворожих суден.

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Ситуація в регіоні

Командно-штабні навчання української армії почалися одночасно з масштабними військовими маневрами Збройних сил Росії. На відміну від ЗСУ, росіяни проводять свої навчання на окупованих територіях України (півострів Крим) і Грузії (Південна Осетія і Абхазія).

Сьогодні ж підтримуваний Кремлем самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко застеріг Україну від будь-яких військових конфліктів з Росією. Під час пресконференції він заявив, що "будь-яка спроба силою повернути Донбас закінчиться зіткненням з Росією і трагедією для України".

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