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В Україні стартує п'ятий етап вакцинації: коли колотимуть всіх бажаючих

20 липня 2021 9:23

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Ляшко пояснив, як можна потрапити до пункту вакцинації, щоб отримати щеплення від коронавірусу

Вакцинація в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Вакцинація в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні з 21 липня стартує п'ятий етап вакцинації від COVID-19, коли зможуть отримати щеплення всі бажаючі. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Міністерство охорони здоров'я оголошує відкриття п'ятого етапу вакцинації від COVID-19, щоб вакцина працювала і захищала нас від коронавірусу. З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення. Можете вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації або може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані, як організований колектив, в якому працює понад 50 осіб", – сказав Ляшко.

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Записатися на вакцинацію можна по телефону реєстратур пункту вакцинації або контакт-центрів масової вакцинації, а також діятиме жива черга.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Віктор Ляшко розповідав, яка вакцина від COVID-19 найкраща. Він агітує українців негайно вакцинуватися, а не шукати "маркетингові пастки".

Також у МОЗ хочуть ізолювати невакцинованих при в'їзді з-за кордону. У Кабміні заявили про необхідність створити центри вакцинації на прикордонних пунктах пропуску.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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