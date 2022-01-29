В Україні стартує реєстрація на ЗНО-2022: що потрібно знати

В Україні з 1 лютого розпочнеться реєстрація на участь в основній сесії ЗНО-2022. Перший іспит розпочнеться з 23 травня.
Сайт "Сьогодні" докладніше розповість про проведення ЗНО цього року.
Документи для реєстрації
Для успішної реєстрації на ЗНО необхідно підготувати такі документи:
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- копію паспорта громадянина України;
- фотографію 3х4 см.
Скільки іспитів?
Кожен учасник зможе пройти тестування з п'яти обраних предметів з тринадцяти основних.
Важливо зазначити, що учасникам ЗНО надається можливість заплатити за тестування з предметів, що перевищують встановлену кількість.
Предмети ЗНО
Графік проведення ЗНО
Реєстрація учасників ЗНО розпочнеться 1 лютого та завершиться 9 березня.
До 29 квітня триватиме розміщення запрошень, з 5 до 17 травня – додатковий період реєстрації.
Основне тестування проходитиме з 23 травня до 17 червня, а з 23 червня до 15 липня відведено час для додаткової сесії.
- Фізика – 23 травня
- Хімія – 26 травня
- Українська мова та література – 31 травня
- Математика – 3 червня
- Іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня
- Англійська мова – 7 червня
- Історія України – 10 червня
- Географія – 14 червня
- Біологія – 17 червня
Графік проведення ЗНО
Коли результати ЗНО?
Оголошення перших результатів основної сесії відбудеться до 7 червня, решти – до 30 червня. Результати додаткової сесії оголошуватимуться до 20 липня.
Додаткова сесія
Для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії ЗНО, проводитиметься додаткова сесія.
Особливості ЗНО/ДПА-2022