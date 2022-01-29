В Україні стартує реєстрація на ЗНО-2022: що потрібно знати

Кожен учасник зможе пройти тестування з п'яти обраних предметів з тринадцяти основних

В Україні перший іспит ЗНО відбудеться 23 травня. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні з 1 лютого розпочнеться реєстрація на участь в основній сесії ЗНО-2022. Перший іспит розпочнеться з 23 травня.

Сайт "Сьогодні" докладніше розповість про проведення ЗНО цього року.

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Документи для реєстрації

Для успішної реєстрації на ЗНО необхідно підготувати такі документи:

копію паспорта громадянина України;

фотографію 3х4 см.

Скільки іспитів?

Кожен учасник зможе пройти тестування з п'яти обраних предметів з тринадцяти основних.

Важливо зазначити, що учасникам ЗНО надається можливість заплатити за тестування з предметів, що перевищують встановлену кількість.

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Предмети ЗНО

Графік проведення ЗНО

Реєстрація учасників ЗНО розпочнеться 1 лютого та завершиться 9 березня.

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До 29 квітня триватиме розміщення запрошень, з 5 до 17 травня – додатковий період реєстрації.

Основне тестування проходитиме з 23 травня до 17 червня, а з 23 червня до 15 липня відведено час для додаткової сесії.

Фізика – 23 травня

Хімія – 26 травня

Українська мова та література – 31 травня

Математика – 3 червня

Іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня

Англійська мова – 7 червня

Історія України – 10 червня

Географія – 14 червня

Біологія – 17 червня

Графік проведення ЗНО

Коли результати ЗНО?

Оголошення перших результатів основної сесії відбудеться до 7 червня, решти – до 30 червня. Результати додаткової сесії оголошуватимуться до 20 липня.

Додаткова сесія

Для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії ЗНО, проводитиметься додаткова сесія.

Особливості ЗНО/ДПА-2022

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