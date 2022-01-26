Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✈ Нові правила вїзду до ЄС 💥 ФОП та штурм Ради ⚡ Підозра заступнику Кличка ⚽ Суркіс: У Динамо проблеми
СЬОГОДНІ Новини України

В Україні стрімко збільшується кількість дітей інфікованих COVID-19

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 січня, 02:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нині підліткам від 12 років дозволено вакцинуватися
Найбільше підтверджених випадків захворювання на COVID-19 серед дітей виявлено у віковій групі 10-14 років/Колаж: "Сьогодні"
Найбільше підтверджених випадків захворювання на COVID-19 серед дітей виявлено у віковій групі 10-14 років/Колаж: "Сьогодні"

Нещодавно Міністерство охорони здоров'я України спростило доступ підлітків до вакцинації проти COVID-19. Вакцинуватися від COVID-19 препаратами Cominarty від Pfizer можуть діти від 12 років.

Про це повідомляє МОЗ України.

Реклама

Деталі

Вакцинацію дітям від 12 років дозволили здаля того, щоб захисти їх від коронавірусної хвороби, оскільки наразі спостерігається підвищення захворюваності.

Загалом, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 237 830 дітей. Найбільше підтверджених випадків захворювання серед дітей виявлено у віковій групі 10-14 років – понад 40%, ще 26% припадають на категорію 15-17 років.

Скільки дітей перебуває на лікуванні?

На стаціонарному лікуванні станом на 24 січня перебуває 1 120 дітей. Таким чином, наразі вже зайнято понад 30% ліжок, виділених для лікування неповнолітніх пацієнтів із COVID-19.

Реклама

На сьогодні понад 122 тисяч учнів шкіл та понад 3 тисячі вчителів відправлені на самоізоляцію через підтверджені випадки коронавірусу в оточенні. Також майже 6 тисяч класів перебувають на самоізоляції. У багатьох регіонах заклади освіти переходять на дистанційний формат навчання через зростання рівня захворюваності.

Коли в Україні чекати на стрибок COVID-19?

З початку січня захворюваність на COVID-19 в Україні зросла більш ніж ушестеро. Також у найближчі два тижні в країні буде пікове навантаження.

Наприклад, якщо за даними МОЗ 3 січня кількість виявлених випадків становила 1804, то через три тижні ця кількість наближається до 13 тис. на добу.

Реклама

"Всі випадки COVID-19 реєструються шляхом надання екстреного повідомлення про інфекційне захворювання. Форма 058. У деяких випадках її не заповнюють, тому що дуже багато хворих. Лікарі просто не встигають цього робити", – каже інфекціоніст Віктор Петров.

Кількість хворих наближатиметься до показників тих країн, кількість населення яких орієнтовно дорівнює населенню України.

"Наприклад, ми бачимо, що у Франції хворих понад 200 тис. Ми не можемо вірити, що в Україні, наприклад, 20 тис. Це нереально, так не буває! Можлива велика кількість хворих, до 40 тис. на добу через заразність вірусу, можливі великі втрати. Протягом найближчих двох тижнів буде пікове навантаження, потім пандемія може вийти на плато і потроху почне знижуватися", – додав медик.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Водія розірвало на шматки: на Харківщині сталося страшне ДТП (відео) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Підозра заступнику Кличка. Поворозник воюватиме з прокуратурою – ексклюзив Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна У Буковель йде сонячна погода! Синоптики дали прогноз Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
26 січня. Урхо Кекконен. Рівно 40 років тому пішов з поста президента найвідоміший політик Фінляндії, який зупинив холодну війну…
Історія дня - за хвилину
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

121 400

захворіло за тиждень в Україні

+109%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.67

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

32.3

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти