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В Україні є три типи COVID-вакцин. Протипоказання до всіх одразу неможливі – МОЗ

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
18 жовтня, 12:33
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Зараз в Україні наявні шість різних вакцин із трьома принципами дії у боротьбі з коронавірусом, всі вони схвалені ВООЗ
В Україні є вибір вакцин для кожного.
В Україні є вибір вакцин для кожного. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні є вакцини від коронавірусу трьох різних принципів дії. Якщо у когось є протипоказання проти одного типу, то завжди можна обрати одну із інших двох.

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін під час брифінгу.

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Він розказав, що в країні зараз доступні понад 14 млн доз різних вакцин у всіх регіонах.

"І кожен може обрати одну з трьох вакцин різного принципу дії. Якщо вам не підходить одна, то завжди є вибір серед інших двох. Не може бути у людини абсолютних протипоказів до усіх трьох вакцин, які зараз наявні в нашій країні", – зазначив Кузін.

Які вакцини є в Україні

Нині для імунізації українців використовують 6 вакцин трьох різних типів. Всі вони схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

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Тип вакцини – РНК:

  • Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – розробка німецької компанії BioNTech при співпраці з американською Pfizer і китайської Fosun Pharma.
  • Moderna – розробка американської компанії Moderna.

Тип вакцини – невідтворювальний вірусний вектор:

  • Janssen (Johnson & Johnson) – розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson.
  • AstraZeneca – розробка англо-шведської компанії AstraZeneca й Оксфордського університету (Велика Британія). ВООЗ схвалила дві версії виробництва вакцини – AstraZeneca-SKBio (Республіка Корея) і CoviShield (Індія).

Тип вакцини – інактивована:

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  • CoronaVac – розробка китайської компанії Sinovac Biotech.

Чим вакцинуються українці

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, найпопулярнішою залишається вакцина Pfizer. Частка всіх щеплених вакцинами:

  • Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 39,8%
  • CoronaVac - 27,9%
  • Moderna - 13,9%
  • AstraZeneca - 12,0%
  • CoviShield - 6,1%
  • Janssen (Johnson & Johnson) – 0,3%

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