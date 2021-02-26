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В Україні температурний рекорд: де зафіксували майже +20

26 лютого, 17:39

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

П'ятниця в Україні видалася дуже теплою, а в деяких областях було ледь не літо

Через різке потепління сьогодні в Україні фіксували температурний рекорд. В Івано-Франківській області було +19. Але не тільки у нас була така тепла погода під кінець зими.

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Температурні гойдалки фіксуються і в Європі. До Німеччини повернулося справжнє літо. Там 20 градусів тепла, хоча ще тиждень тому був сніг і мороз.

Німці масово гуляють в парках, їздять на велосипедах і навіть загоряють. Така погода вже встановила рекорд за останні 140 років.

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Відео: Сьогодні

Як ми вже писали, в останні два дні зими, 27 і 28 лютого, в Україні трохи похолодає і буде мокро.

Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

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Німеччина погода рекорд

Джерело: Сьогодні

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