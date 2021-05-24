Три місяці зі старту вакцинації. Скільки українців отримали щеплення від COVID-19

В країні падають темпи вакцинації від COVID-19 – скільки щеплень зробили за добу – свіжі дані МОЗ

Чоловікові вводять вакцину / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

За минулу добу, 23 травня, в Україні вакцинували проти COVID-19 1325 осіб. Це на 2178 менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 1 054 139 осіб. Вакцинацію завершили вже 75 787 осіб – вони отримали дві дози.

Також зазначається, що наразі в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 584 464 особи.

Протягом доби працювали 28 мобільних бригад і 17 пунктів щеплень.

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Інфографіка МОЗ. Фото: moz.gov.ua

Раніше ми повідомляли, що в Україні приріст нових випадків COVID-19 за добу різко зменшився. Всього інфекцію підтвердили у 2 183 855 осіб.

Також нагадаємо, Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів. Віцепрем'єр Стефанишина повідомила, що Україна розробляла паспорти вакцинації у співпраці з Єврокомісією.

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