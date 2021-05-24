Три місяці зі старту вакцинації. Скільки українців отримали щеплення від COVID-19

Чоловікові вводять вакцину / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
За минулу добу, 23 травня, в Україні вакцинували проти COVID-19 1325 осіб. Це на 2178 менше, ніж за попередню добу.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 1 054 139 осіб. Вакцинацію завершили вже 75 787 осіб – вони отримали дві дози.
Також зазначається, що наразі в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 584 464 особи.
Протягом доби працювали 28 мобільних бригад і 17 пунктів щеплень.
В трендіРозслідування захоплення літака Білоруссю і отруєння дітей у Франківську – головні новини за ніч
Інфографіка МОЗ. Фото: moz.gov.ua
Інфографіка МОЗ. Фото: moz.gov.ua
Раніше ми повідомляли, що в Україні приріст нових випадків COVID-19 за добу різко зменшився. Всього інфекцію підтвердили у 2 183 855 осіб.
Також нагадаємо, Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів. Віцепрем'єр Стефанишина повідомила, що Україна розробляла паспорти вакцинації у співпраці з Єврокомісією.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу