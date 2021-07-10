В Україні почастішали розбої. Як захистити себе від грабіжника – відео

Якщо у нападника є зброя, у бійку краще не лізти – життя завжди цінніше вкраденого телефону або грошей

В Україні почастішали випадки розбоїв і грабежів. Тільки в столиці за один липень було 70 злочинних нападів. А по всій Україні їх у десятки разів більше.

"Сьогодні" з'ясовували, як не стати жертвою нападу.

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Одна з постраждалих Лілія Лесенко в вечір нападу поверталася додому через парк. До неї підійшов чоловік нібито познайомитися. Вона не помітила, як підійшла до темному провулку, і в той момент нападник спробував пограбувати дівчину. Вона встигла відреагувати і дала відсіч злодієві.

І такий випадок – один з десятків тисяч в Україні.

Свою увагу злодії звертають на гаджети, гроші або коштовності, стежать за жертвою до темного провулку і вже там нападають. Жінки, діти і пенсіонери в зоні найбільшого ризику, тому що не завжди зможуть дати відсіч.

Що робити, якщо на вас нападають?

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Концентрація і увага – головне в таких випадках, запевняє тренер по самообороні Володимир Кучма. Найчастіше свою жертву злодії хапають за обличчя і вже потім намагаються щось відібрати. Тому варто бути насторожі.

"Важливо розуміти, що після будь-якого зустрічного руху може піти посилена агресія і ми нівелюємо це найпростішим методом – ударом в пах. І звідси тікаємо", – сказав він.

Якщо ж вам погрожують зброєю, лізти в сутички не варто. Краще віддати все, що від вас вимагають.

"Якщо у вас немає розуміння ситуації в цілому і добре відпрацьованих навичок, то це більше ризик, ніж користь. Гроші, телефон, сумочка – ніщо з цього не варто ні вашого здоров'я, ні вашого життя", – додав він.

Щоб уникнути небезпечних ситуацій, не заходьте ввечері в темні двори і провулки. Ідіть по людних, добре освітлених вулицях.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік напав на продавщицю – він побив її молотком і порізав горло.

Крім того, у Києві грабіжник напав на жінку і придушив її, коли вона втратила свідомість зловмисник відібрав телефон, сумку з грошима та іншими особистими речами.