В Україні почастішали смертельні ДТП з підлітками за кермом. Згадуємо найжахливіші

Підлітки без прав ганяють містами на шаленій швидкості, не думаючи про пішоходів та інших учасників дорожнього руху

Неповнолітні потрапляють у ДТП, внаслідок яких травмуються люди або навіть гинуть/Колаж: "Сьогодні"

Останнім часом в Україні побільшало дорожньо-транспортних пригод, винуватцями яких є неповнолітні. Внаслідок аварій люди в тяжкому стані потрапляли в лікарні, а деякі гинули на місці ДТП. Згадуємо найрезонансніші аварії, які сталися нещодавно.

Смертельна автотроща у Харкові

26 жовтня у Харкові 16-річний мажор Микола Харківський влаштував смертельну ДТП. Хлопець на елітній іномарці намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіштовхнувся з іншою машиною. Він їхав на червоне світло світлофора. Одна особа загинула, ще троє — постраждали. Сам винуватець ДТП відбувся легкими травмами. Згодом хлопця затримали правоохоронці. Він неодноразово відмовлявся здавати аналізи на експертизу, яка мала з'ясувати, чи вживав він у день ДТП наркотичні засоби.

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Запобіжний захід винуватцю аварії

28 жовтня Миколі Харківському обрали запобіжний захід — арешт на 60 діб без внесення застави. Хлопцю загрожує до 8 років ув'язнення.

Підліток спровокував ДТП, внаслідок якої загинула людина/Фото: Telegram-канал "Харків 1654"

Водій автомобіля Infiniti, який влаштував ДТП, — Микола Харківський/Фото: Telegram-канал "Харків 1654"

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Смертельна аварія під Львовом

8 листопада у селі Рясне-Руське Львівської області 14-річний мотоцикліст збив на смерть пенсіонера. Чоловікові було 63 роки. Аварія сталася о 22:00. 14-річний місцевий житель їхав з пасажиром на мотоциклі Х-Road 200 й наїхав на місцевого жителя, який рухався велосипедом. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Водій мотоцикла та його пасажир, 17-річний львів'янин, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.

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Що загрожує винуватцю?

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України

Чоловік помер на місці ДТП/Фото: Національна поліція, колаж: "Сьогодні"

Моторошна аварія у Луцьку

12 грудня у Луцьку сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Підліток на батьковому автомобілі в'їхав у натовп. Крім нього, у салоні транспортного засобу були його друзі, теж неповнолітні.

16-річний водій автомобіля Renault Megane, тікаючи від патрульних, скоїв наїзд на 5 пішоходів. Люди перетинали проїзну частину на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора. Пішоходів з травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарень міста. За кермом підліток знімав відео погоні поліцейських, яке згодом ще й встиг викласти в соцмережі.

Запобіжний захід винуватцю

Правоохоронці затримали неповнолітнього винуватця ДТП. Згодом суд обрав йому запобіжний захід — домашній арешт. Хлопцеві загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Водій на швидкості знімав утечу від поліцейських і не помітив сигнал світлофора/Колаж: "Сьогодні"

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїзної частини і перекидання транспортного засобу.

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