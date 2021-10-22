В Україні навчальні заклади хочуть перевести на дистанційку – дати

Дистанційне навчання стосується закладів усіх форм власності

МОН рекомендує навчальні заклади перевести на дистанційку / Колаж "Сьогодні"

Через те, що епідеміологічна ситуація з COVID-19 в Україні погіршується, на дистанційне навчання МОН рекомендує перевести вищі навчальні заклади, професійного та післядипломної освіти. Це стосується закладів усіх форм власності.

Про це в Telegram-каналі написав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Реклама

Подробиці

Перекласти навчальні заклади на дистанційку планують з 25 жовтня по 15 листопада.

"Закликаю всіх педагогів, здобувачів освіти і їх батьків ставитися до ситуації з поширенням COVID-19 вкрай відповідально. Вакцинуватися, тобто захистити себе від високих ризиків захворювання, сьогодні може кожен", – написали Сергій Шкарлет.

Що стосується навчання в школах з наступного тижня, то воно буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні.

Реклама

Статистика в Україні

В Україні за минулу добу, 21 жовтня, зафіксували 23 785 нових випадків коронавируса. Це на тисячу більше, ніж добою раніше.

Всього інфекцію підтвердили у 2 725 385 людина. За минулу добу від COVID-19 померло 614 жителів України (всього – 63 003). Вилікувати вдалося 2 361 365 інфікованих (8530 – за останню добу).

Читайте також: