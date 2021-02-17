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В Україні вдарить мороз під -30: синоптик уточнила прогноз на найближчі дні

17 лютого, 15:42

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Опади будуть, але без сильних снігопадів, а ось холод буде собачий

В Україні 18 лютого буде все ще дуже холодно, а місцями до -22. А ось в п'ятницю вдарить мороз під 30 градусів. Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

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Найближчої ночі очікується 7-14 градусів морозу. На північному сході 15-22 градуси. На півдні і заході 3-9 градусів нижче нуля, а на Закарпатті близько нуля.

Вдень у північних областях 7-14 морозу, а на решті, більшій частині території країни, – 2-7 градусів нижче нуля.

На півдні від -2 до +3, на Закарпатті та в Криму – 1-5 градусів тепла (карта).

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Сніг в четвер може піти в західних областях, в південній частині та подекуди в центральних областях. На решті території без істотних опадів.

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У Києві завтра серйозні опади малоймовірні. На дорогах слизько. Вночі та вдень температура повітря буде приблизно однаковою – 10-12 градусів морозу. На вечір похолодає до -18. У ніч на п'ятницю може врізати до -20 градусів, а на околицях столиці – ще нижче.

Діденко зазначила, що 19 лютого на Україну обрушиться нова потужна порція холоду – стовпчики термометрів опускатимуться подекуди до 24-29 градусів морозу (карта).

А тим часом на Прикарпатті через негоду від цивілізації відрізані понад 60 сіл, снігові замети подекуди сягають двох метрів.

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погода прогноз погоди морози наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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