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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні вдарять сильні морози: свіжий прогноз синоптиків на лютий

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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29 січня, 08:00
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Зміни погоди негативно впливають на метеозалежних людей
У країні надовго встановиться морозна погода
У країні надовго встановиться морозна погода / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні прогнозують холодний лютий. Можливі нічні морози до -15 градусів, причому холоди почнуть насуватися з північного заходу вже на початку місяця. Читайте докладніше у матеріалі "Сьогодні".

Далеко на південь вони не пройдуть, але погода в лютому очікується мінливою по всій Україні. Такі зміни погоди негативно впливають на метеозалежних людей .

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На Волині, на Рівненщині і далі на північ до Сумської області ненадовго похолодає вночі до мінус 10-12 градусів, вдень до мінус 3-5. Через кілька днів у цих областях прогнозується відлига з мокрим снігом, а після 7-10 лютого надовго прийде мороз, але не нижче -15 градусів, опадів майже не передбачається. Поступово почне тепліти на півночі країни лише після 20 лютого. До березня очікується вдень 3-5 градусів тепла, вночі – 0-5 градусів морозу.

На Заході країни буде не дуже холодно: на початку лютого морози сюди майже не дійдуть, але опадів випаде більше, ніж в інших регіонах, переважно це буде мокрий сніг та сніг з дощем. Середина місяця очікується ясною та морозною, до 5 градусів морозу вночі та місцями нижче 10 градусів морозу вдень. Але тепліти почне на 4-6 днів раніше, ніж у інших регіонах. Першими це відчують закарпатці: тут на День святого Валентина (14 лютого) і до кінця місяця погода буде майже березневою. Так що – зустрічайте перші проліски!

Половина регіонів півдня країни – Одеська, Миколаївська, Херсонська обл. та Крим – зовсім не помітить лютневих морозів. Потепління тут розпочнеться наприкінці січня та триватиме майже весь лютий. За винятком тижня з 7 по 14 лютого температура буде плюсовою вдень і не більше -5 градусів вночі.

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Дострокова весна навряд чи буде

За прогнозами Укргідрометцентру, лютий виявиться теплішим і не таким сніжним, ніж січень

Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, у лютому середньомісячна температура повітря буде від нуля до чотирьох градусів морозу, на високогір'ї Карпат – до шести градусів морозу, це близько до норми.

" Якщо температура у лютому прогнозується у межах норми, то й зима цього місяця не закінчиться. Розрахунки показують: лютий буде зимовим місяцем, допоки ми не бачимо, що середньодобова температура у лютому стійко перейде через нуль градусів у бік підвищення. Прогнози на перший весняний місяць – березень – можливі наприкінці лютого ", – роз'яснив Анатолій Прокопенко.

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