В Україні вдарять заморозки: коли чекати зимовий холод

Традиційно перед Великоднем погода псується, але щоб аж до мінусової температури – це вже занадто

В Україні вже в п'ятницю різко похолодає, а заморозки прийдуть на вихідних, буде доходити до 3 градусів морозу. А ось вдень в середньому буде 9-12 градусів. Ці температурні гойдалки розбавлять дощі з грозами.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У п'ятницю, 23 квітня, у центральних, північних і західних областях похолодає до 9-12 градусів, на півдні та сході все ще буде тепло, до +18. Навіть вночі ще буде плюсова температура. Практично скрізь дощі.

У суботу, 24 квітня, на заході, півночі та в центрі вночі заморозки від 0 до 3 градусів нижче нуля. Вдень в районі 10 тепла, на півдні до +15. Дощі пройдуть на півночі, у Києві, частково на заході і сході.

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В тренді В Україну йдуть заморозки: якою буде погода на Вербну неділю

На Вербну неділю, 25 квітня, температура буде такою ж, як і в суботу – вночі заморозки. Ось тільки дощів взагалі не очікується.

У понеділок, 26 березня, заморозки триватимуть і повернуться дощі в центральні та північні області, в тому числі і в Київ. А у Волинській, Рівненській та Житомирській областях навіть може піти мокрий сніг. Трохи похолодає вдень, до 7-9 тепла, але на півдні і сході все ті ж +15.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Карпати замело снігом.

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