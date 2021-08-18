В Україні погіршиться погода: які області завтра накриють дощі

Спільною рисою для погоди майже у всіх областях країни буде легке похолодання

Синоптики дали прогноз на 19 серпня. Фото: колаж "Сьогодні"

У Україні 19 серпня погода буде різною у всіх регіонах. У центральних областях України та на заході буде хмарно з проясненнями, а в східних і південних областях очікуються опади.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Харкові, Києві, Одесі, Дніпрі, Кропивницькому, Запоріжжі пройдуть дощі. Стовпчики термометрів коливатимуться. Вночі покажуть від 16 до 20 градусів, вдень піднімуться від 24 до 32 градусів тепла.

У Львові та Карпатах опадів не очікується. Температура повітря вночі очікується 9-11 градусів, вдень – 22-24.

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У столиці вночі очікується дощ, а вдень буде без опадів. Температура повітря вночі складе 16-17 градусів, вдень підніметься до 21-23 градусів тепла.

Карта погоди по регіонах. Фото: Укргідрометцентр

Температурні рекорди і аномальна погода

В Україні нинішнє літо ставить рекорд за рекордом в плані високої температури. Завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що нас чекають нові хвилі спеки.

В останні роки погода все більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують в насамперед з діяльністю людини. Член Міжурядової групи експертів з питань клімату (при ООН) Світлана Краківська каже, що такі капризи погоди пов'язані з таненням льодовиків.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода в світі. При найбільш ймовірному України очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Нагадаємо, днями на Керч обрушилася потужна злива – місто знову затопило. Авто плавали по воді, приватні будинки і двори пішли під воду.