В Україні зменшилася кількість областей, які могли б перейти в "зелену зону"

Уже 13 областей відповідають її показниками, але поки що вся країна перебуває в "жовтій" епідеміологічній зоні

У неділю, 6 червня, в Україні оновили зони карантину – в країні стало менше регіонів, які відповідають показникам "зеленої зони".

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Про це повідомляє МОЗ.

Якщо ще вчора, 5 червня, в Україні 15 регіонів відповідали показникам "зеленої зони", то сьогодні їх 13.

Так, перейти в "зелену зону" карантину можуть Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька області. Вчора ж показники відповідали ще в Києві і в Житомирській області.

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Відзначимо, що зараз вся територія України знаходиться в "жовтій" епідеміологічної зоні, а в МОЗ не поспішають переводити регіони в "зелену зону".

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Рішення про переведення області з однієї зони в іншу приймають на засіданнях Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Раніше ми повідомляли, що на минулих вихідних у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися в чергу в додатку "Дія".

Також нагадаємо, чи можна вакцинуватися тим, хто страждає на серцево-судинні захворювання.

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