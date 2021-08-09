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В Україні впали темпи вакцинації від коронавірусу. Скільки щеплень зробили

9 серпня 2021 9:17

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

З початку прищеплювальної кампанії вакцинували 4 137 073 українця, більше половини з них вже отримали дві дози препарату

В Україні зробили понад 6 млн щеплень. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні зробили понад 6 млн щеплень. Фото: колаж "Сьогодні"

За останню добу, 8 серпня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 51 445 людей. Це втричі менше, ніж зробили зробили за 5 серпня.

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Нові дані опублікували в Міністерстві охорони здоров'я.

Скільки щеплень зробили:

  • Першу дозу отримали 30 988 людей.
  • Повністю імунізовані 20 457 українців.

Протягом доби працювали 277 мобільних бригад, 816 пунктів щеплення і 340 центрів вакцинації.

Вакцинація в Україні 9 серпня. Джерело: МОЗ

З початку прищеплювальної кампанії вакцинували 4 137 073 людини, з них отримали дві дози – 2 401 647 людей. Усього медики зробили 6 538 718 щеплень.

Зазначимо, в Україні вводять "плюшки" для людей, які отримають щеплення від коронавірусу. Наприклад, вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар". А в Дніпрі влада обіцяє вакцинованим жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд в громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.

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