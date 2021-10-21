В Україні посилили карантин: що чекає на людей відсьогодні

В Україні з 21 жовтня діятимуть нові карантинні обмеження у регіонах, де встановлено "жовтий" або "червоний" рівень епіднебезпеки.
Які обмеження чекають з 21 жовтня?
В Україні діятимуть нові правила перевезень. Вони торкнуться залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями. Усі міжобласні перевезення дозволені за наявності COVID-сертифіката або негативного ПЛР-тесту.
З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з наступних документів:
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- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде одна доза;
- міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної;
- негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, чинний 72 години.
В яких областях діють найжорстокіші обмеження?
Нині в "червоній зоні" перебувають 5 областей: Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська та Дніпропетровська області. З 23 жовтня їх стане 6, оскільки Сумська область теж переходить у "червону зону".
На території "червоної зони" забороняється:
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- робота навчальних закладів, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки.
Обмеження не будуть застосовуватись, якщо у всіх відвідувачів та співробітників буде наявний зелений COVID-сертифікат, тобто всі вони будуть повністю вакциновані проти коронавірусної хвороби. У "червоній зоні" дозволена робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів.
Прогнози на майбутнє
У "червону зону" ризикують потрапити ще сім областей України. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. За його словами, в "червону зону" можуть потрапити Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області.
Чернишов закликав посилити протиепідемічні заходи та нарощувати темпи вакцинації, щоб уповільнити зростання захворюваності на COVID-19.
"Епідемічна ситуація вимагає максимальної консолідації зусиль центральної влади та органів місцевого самоврядування. Показник захворюваності, на жаль, щоденно зростає. Кількість госпіталізацій та важких випадків — дуже висока. 94% пацієнтів, яких госпіталізували з COVID-19 за тиждень, були не вакциновані. Масова вакцинація у всьому світі покликана допомогти уникнути критичних ситуацій та зберегти життя людей", — заявив міністр.
Ситуація в Україні
- В Україні зростає кількість охочих вакцинуватися. За добу 19 жовтня від COVID-19 вакциновано 226 587 українців. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 людини, з них отримала одну дозу 8 207 901 особа, повністю імунізовані та отримали дві дози 6 658 010 людей (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 865 911 щеплень. 95% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані.
- Новий антирекорд коронавірусу був встановлений 19 жовтня — 18 912 нових випадків інфікування коронавірусом. Тієї ж доби від хвороби померли 495 українців. Найбільшу кількість хворих фіксували в областях, які перебували у "червоній зоні".
- МОЗ показав кадри з COVID-лікарень, які лякають. За даними Центру контролю і профілактики захворювань, невакциновані від коронавірусу громадяни мають в 11 разів більший ризик померти від штаму "Дельта", ніж вакциновані. Ризик захворіти у нещеплених в 6 разів вищий у порівнянні з тими, хто отримав дві дози вакцини.
- У деяких областях COVID-лікарні заповнені вщент. Людей, у яких підтвердили хворобу, не приймають у медзаклади через переповнені COVID-відділення.
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- На Львівщині від COVID-19 померла багатодітна мати. Жінка категорично відмовлялася вакцинуватися.