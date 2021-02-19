В Україні посилили карантин у п'яти областях

Після введення в Україні адаптивного карантину, у п'яти областях країни посилили обмеження через спалах коронавырусу. Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Йдеться про Вінницьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Житомирську та Чернівецьку області. Нові обмеження почнуть діяти з наступного тижня.

З керівниками обласних адміністрацій вже домовилися про посилення контролю за дотриманням карантинних обмежень.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що також визначено лікарні, в яких у разі потреби будуть оперативно розміщувати хворих на СОVID-19.

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Відео: Сьогодні

Нагадаємо, 17 лютого було прийнято рішення, згідно з яким Прикарпаття потрапило у "червону зону" карантину. А все через те, що останнім часом регіон вирвався в лідери по добовій кількості нових хворих.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні знову ввели адаптивний карантин, який набере чинності з наступного тижня і до кінця квітня. Країну знову ділитимуть на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону зони" залежно від епідеміологічної ситуації. Де і що буде заборонено.

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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