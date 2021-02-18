В Україні посилили покарання за сексуальне насильство над дітьми та дитячу порнографію

В Україні посилили покарання за сексуальне насильство і сексуальну експлуатацію дитини.

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Як йдеться на сайті Верховної Ради, в закон додали кілька нових статей.

Тепер кримінальний кодекс доповнено новими статтями, що передбачають покарання за:

домагання дитини;

придбання, збереження, виготовлення або розповсюдження дитячої порнографії;

свідоме отримання доступу до дитячої порнографії (також володіння, придбання, ввезення, виготовлення, збут або поширення).

Дії сексуального характеру з дитиною, яка не досягла 16 років, караються обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років.

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У разі якщо сексуальне насильство над дитиною скоєно за винагороду або обіцянку винагороди потерпілому або третій особі – це карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Нагадаємо, 4 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №3908-1, яким запропонували посилити покарання за домашнє насильство.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент Володимир Зеленський називав домашнє насильство однією з головних проблем в Україні. Причому ця проблема активізувалася з приходом епідемії коронавірусу в Україні, оскільки люди більше стали перебувати разом, наприклад, під час локдаунів.

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