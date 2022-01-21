В Україні посиляться морози – де чекати негоди

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов у найближчі вихідні

На вихідні прогнозують сніг / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні у суботу, 22 січня, у деяких областях буде сніжною. Синоптики прогнозують -5...-8 градусів уночі, а вдень температура триматиметься в межах 0 градусів.

Про це повідомляє "Вісті".

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В більшості областей прогнозують пориви вітру до 15-20 м/с.

Майже по всій країні падатиме сніг, крім південних, частини східних регіонів та Дніпропетровської області. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, але можливі пориви до 20 м/с.

На заході вдень очікується від -1 до -3, а вночі -5...-7 градусів. У горах температура може знизитися ще нижче. На півночі вдень буде від -1 до -3 градусів, а вночі -3...-7 градусів.

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На сході вдень очікується від -1 до +1, а вночі -3...-7.

На півдні вдень від 0 до +2 градусів, а вночі -2...-4 градуси.

У центрі вдень від -1 до -3, а вночі -2...-4 градусів.

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А у Києві упродовж дня буде хмарна погода. Нічний сніг закінчиться ще до світанку. Вдень він піде знову, але ближче до вечора припиниться. Температура повітря вдень триматиметься на позначці -2 градуси, вночі – до -5.