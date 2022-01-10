В Україні ускладниться ситуація на дорогах: де чекати заторів (карта)

В Україні у найближчі дні, окрім різкого зниження температури, очікуються значні ускладнення на дорогах.
Про це повідомили в ДСНС.
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До чого готуватися водіям
- 10-12 січня на дорогах країни, крім південної частини, очікується ожеледиця. Оголошений І рівень небезпечності, жовтий.
- Крім того, у Києві та області 10-12 січня на дорогах ожеледиця.
Такі погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.
"Водії, будьте уважні та обережні. Дотримуйтесь дистанції та швидкісного режиму!", – радять рятувальники.
Де чекати ожеледиці. Карта: скріншот з сайту Укргідрометцентру
Що робити водіям під час снігопаду та ожеледиці
- Водії повинні бути уважними за кермом, стежити за дорожньою обстановкою та дотримуватися правил дорожнього руху.
- Також водії не повинні паркуватися на узбіччях доріг та у заборонених місцях. У такий спосіб автомобілі можуть заважати прибиранню снігу.
- Водіям також рекомендують не змінювати смуги руху без потреби, якщо дороги вкриті снігом.
- Важливо зазначити: якщо ви втратили контроль над машиною під час снігопаду, то не потрібно припиняти спробу уникнути занесення.
- Крім того, під час мінусової температури та снігопаду краще не користуватися ручними гальмами. Це пов'язано з тим, що через особливості конструкції механізму у ньому конденсується волога. Так, колодки примерзають, і машина не знімається з ручного гальма.
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