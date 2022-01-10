В Україні ускладниться ситуація на дорогах: де чекати заторів (карта)

Водіїв просять бути уважними на дорогах та дотримуватися дистанції

Негода накриє більшість областей України. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні у найближчі дні, окрім різкого зниження температури, очікуються значні ускладнення на дорогах.

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Про це повідомили в ДСНС.

До чого готуватися водіям

10-12 січня на дорогах країни, крім південної частини, очікується ожеледиця . Оголошений І рівень небезпечності, жовтий.

. Оголошений І рівень небезпечності, жовтий. Крім того, у Києві та області 10-12 січня на дорогах ожеледиця.

Такі погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

"Водії, будьте уважні та обережні. Дотримуйтесь дистанції та швидкісного режиму!", – радять рятувальники.

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Де чекати ожеледиці. Карта: скріншот з сайту Укргідрометцентру

Що робити водіям під час снігопаду та ожеледиці

Водії повинні бути уважними за кермом, стежити за дорожньою обстановкою та дотримуватися правил дорожнього руху.

Також водії не повинні паркуватися на узбіччях доріг та у заборонених місцях. У такий спосіб автомобілі можуть заважати прибиранню снігу.

Водіям також рекомендують не змінювати смуги руху без потреби, якщо дороги вкриті снігом.

Важливо зазначити: якщо ви втратили контроль над машиною під час снігопаду, то не потрібно припиняти спробу уникнути занесення.

Крім того, під час мінусової температури та снігопаду краще не користуватися ручними гальмами. Це пов'язано з тим, що через особливості конструкції механізму у ньому конденсується волога. Так, колодки примерзають, і машина не знімається з ручного гальма.

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