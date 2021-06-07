В Україні збільшать територію трьох населених пунктів

Зміни очікуються в трьох областях: у Полтавській, Вінницькій і Львівській

В Україні планується збільшення території населених пунктіву Полтавській, Вінницькій і Львівській областях.

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Проєкти відповідних постанов рекомендував Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, йдеться на сайті Верховної Ради України.

Так, в Полтавській області збільшать межі Миргорода на 1398,91 га – загальна територія міста складе 4265,05 га.

У Вінницькій області Іллінці Вінницького району розширять на 2326 га – до 3106 га.

У Львівській області Соснівка Червоноградської району стане більшою на 102,5924 га. Загальна площа міст становитиме 300,5924 га.

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Відзначимо, Кабмін схвалив відповідні постанови на початку травня.

Ще в 2020 році Верховна Рада 238 голосами ухвалила в першому читанні законопроєкт про ліквідацію старих районів і створення нових. Раніше законопроєкт був затверджений Кабміном.

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