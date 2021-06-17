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В Україні зростає кількість нових хворих на COVID-19: скільки заразилося за добу

17 червня 2021 8:10

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Україні зростає щоденний приріст хворих з коронавірусом – нові дані Міністерства охорони здоров'я

В Україні за минулу добу, 16 червня, зафіксували 1188 нових випадків коронавірусної інфекції. Це на 143 хворих більше, ніж добою раніше.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з новими даними, вчора в лікарні госпіталізували 601 пацієнта, 55 людей померли. Вилікуватися за 16 червня вдалося 4682 українцям.

Усього за час епідемії в Україні виявили 2 227 225 випадків коронавірусу, з них вилікувалися 2 145 660. Летальних випадків було 51 902.

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Нагадаємо, в Україні більше жодна область не входить у "червону", "помаранчеву" або "жовту зони". Країна перейшла на мінімальні карантинні обмеження, які запровадив уряд.

До того ж, "Сьогодні" зробили тест, наскільки добре Ви знаєте, які карантинні обмеження діють цього літа.

Також дивіться у нашому сюжеті, як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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