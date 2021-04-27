В Україні вже дев'ять осіб отримали другу дозу вакцини від COVID-19

За минулу добу, 26 квітня, в Україні вакцинували проти COVID-19 11 100 осіб. Вакцинацію завершили вже дев'ять осіб – вони отримали дві дози.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 539 126 осіб.
Також зазначається, що наразі в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 495 569 осіб.
Загалом за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:
- м. Київ – 1079 щеплень;
- Вінницька область – 346 щеплень;
- Волинська область – 332 щеплення;
- Дніпропетровська область – 1374 щеплення;
- Донецька область – 398 щеплень;
- Житомирська область – 342 щеплення;
- Закарпатська – 267 щеплень;
- Запорізька область – 660 щеплень;
- Івано-Франківська область – 172 щеплення;
- Київська область – 546 щеплень;
- Кіровоградська область – 183 щеплення;
- Луганська область – 108 щеплень;
- Львівська область – 670 щеплень;
- Миколаївська область – 479 щеплень;
- Одеська область – 679 щеплень;
- Полтавська область – 507 щеплень;
- Рівненська область – 190 щеплень;
- Сумська область – 335 щеплень;
- Тернопільська область – 383 щеплення;
- Харківська область – 546 щеплень;
- Херсонська область – 110 щеплень;
- Хмельницька область – 507 щеплень;
- Черкаська область – 443 щеплення;
- Чернівецька область – 241 щеплення;
- Чернігівська область – 203 щеплення.
Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили понад сім тисяч нових випадків COVID-19.
Також нагадаємо, Україна отримала першу партію корейської вакцини від коронавірусу.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
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