В Україні вже дев'ять осіб отримали другу дозу вакцини від COVID-19

Вакцинація населення триває – минулої доби щеплення від коронавірусу робили в усіх областях – вже дев'ять українців отримали другу дозу препарату

За минулу добу, 26 квітня, в Україні вакцинували проти COVID-19 11 100 осіб. Вакцинацію завершили вже дев'ять осіб – вони отримали дві дози.

Реклама

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 539 126 осіб.

Також зазначається, що наразі в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 495 569 осіб.

Загалом за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:

м. Київ – 1079 щеплень;

Вінницька область – 346 щеплень;

Волинська область – 332 щеплення;

Дніпропетровська область – 1374 щеплення;

Донецька область – 398 щеплень;

Житомирська область – 342 щеплення;

Закарпатська – 267 щеплень;

Запорізька область – 660 щеплень;

Івано-Франківська область – 172 щеплення;

Київська область – 546 щеплень;

Кіровоградська область – 183 щеплення;

Луганська область – 108 щеплень;

Львівська область – 670 щеплень;

Миколаївська область – 479 щеплень;

Одеська область – 679 щеплень;

Полтавська область – 507 щеплень;

Рівненська область – 190 щеплень;

Сумська область – 335 щеплень;

Тернопільська область – 383 щеплення;

Харківська область – 546 щеплень;

Херсонська область – 110 щеплень;

Хмельницька область – 507 щеплень;

Черкаська область – 443 щеплення;

Чернівецька область – 241 щеплення;

Чернігівська область – 203 щеплення.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили понад сім тисяч нових випадків COVID-19.

Також нагадаємо, Україна отримала першу партію корейської вакцини від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама