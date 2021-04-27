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В Україні вже дев'ять осіб отримали другу дозу вакцини від COVID-19

27 квітня, 09:10

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Вакцинація населення триває – минулої доби щеплення від коронавірусу робили в усіх областях – вже дев'ять українців отримали другу дозу препарату

За минулу добу, 26 квітня, в Україні вакцинували проти COVID-19 11 100 осіб. Вакцинацію завершили вже дев'ять осіб – вони отримали дві дози.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 539 126 осіб.

Також зазначається, що наразі в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 495 569 осіб.

Загалом за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:

В тренді
В Україні вже дев'ять осіб отримали другу дозу вакцини від COVID-19
  • м. Київ – 1079 щеплень;
  • Вінницька область – 346 щеплень;
  • Волинська область – 332 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 1374 щеплення;
  • Донецька область – 398 щеплень;
  • Житомирська область – 342 щеплення;
  • Закарпатська – 267 щеплень;
  • Запорізька область – 660 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 172 щеплення;
  • Київська область – 546 щеплень;
  • Кіровоградська область – 183 щеплення;
  • Луганська область – 108 щеплень;
  • Львівська область – 670 щеплень;
  • Миколаївська область – 479 щеплень;
  • Одеська область – 679 щеплень;
  • Полтавська область – 507 щеплень;
  • Рівненська область – 190 щеплень;
  • Сумська область – 335 щеплень;
  • Тернопільська область – 383 щеплення;
  • Харківська область – 546 щеплень;
  • Херсонська область – 110 щеплень;
  • Хмельницька область – 507 щеплень;
  • Черкаська область – 443 щеплення;
  • Чернівецька область – 241 щеплення;
  • Чернігівська область – 203 щеплення.
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Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили понад сім тисяч нових випадків COVID-19.

Також нагадаємо, Україна отримала першу партію корейської вакцини від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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