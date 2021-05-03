Катастрофа ближче, ніж здається: в Україні з'явилися "кліматичні біженці" з-за води

У деяких районах Херсонської області, незважаючи на відсутність радіації, чисте повітря і природу, майже не залишилося людей

В Україні з’являються так звані кліматичні біженці, про яких лише попереджають в ООН. Зокрема в деяких районах Херсонщини прісна вода на межі зникнення, а про нестачу води в окупованому Криму відомо вже давно.

Реклама

Де живуть "кліматичні біженці" в Україні та коли всю нашу країну може спіткати справжня катастрофа з водою, з’ясувала кореспондентка "Підсумків. Сьогодні" Любов Кукла.

У рейтингу кліматичної політики Україна спустилася вже на 20 місце, проти торішнього 17-го.

"Ми спостерігаємо пришвидшені темпи опустелювання, підвищення рівня моря. Це призводить до умов, за яких людям складніше виживати. Їм доведеться переїжджати", – заявляють в ООН.

Десь на Херсонщині

Тим часом у деяких рацонах Херсонської області, де немає ані радіації, ані промислових забруднень, чисте повітря та дика природа вже дуже мало або й зовсім немає людей. Бо тут взагалі немає води.

"Мегаполіси будують, водойми не справляються. Тому наразі це гостро питання стоїть і всі переживають, яким же буде кожен наступний рік", – каже заступник директора департаменту управління водними ресурсами Ігор Гопчак.

Один із найпосушливіших регіонів країни – Херсонщину, саме на її прикладі легко створити картинку апокаліптичного майбутнього.

"У нас зона ризикованого землеробства, і ніхто не може прогнозувати. Максимум – на три дні вперед, які опади випадуть буквально цього тижня", – зазначає начальник Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра Ігор Андрієнко.

"Кожен другий рік посушливий, кожен четвертий рік – катастрофічно посушливий", – каже колишній керівник інформаційно-дорадчого центру Михайло Кравченко.

Реклама

Саме на Херсонщині вже з’явилися "кліматичні біженці".

Білозерський район Херсонської області поки що один із так званих "зелених" районів регіону. Умовно кажучи, саме такий вигляд нині має Україна – з ріками, озерами і без погодинної подачі води. Тут поки що є і озера, і річки, і лиман, з яких і береться вода.

Однак, голова Білозерської РДА Андрій Неделько каже, що потихеньку вони висихають.

"У нас і весна – посуха. І осінь, і літо. Тому найголовніший фактор – це у нас все ж водні ресурси", – каже Неделько.

Що чекає на Україну за 50 років

На що за глобального потепління й висихання водойм може перетворитися Україна, начальник Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра Ігор Андрієнко каже, що йому навіть уявити страшно.

"Сьогодні" взяли для прикладу відрізок часу у найближчі 50 років та один із так званих "жовтих" районів Херсонщини – тобто степовий.

"Це якраз та зона, яка знаходиться в степу. В степу. Крім як колодязів тут інших джерел немає. До Дніпра тут близько ста кілометрів, інших річок в окрузі немає", – констатує заступник начальника Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра Анатолій Новіков.

Реклама

Отже, уявімо, ані річок, ані озер – усе висохло. Не рятують навіть криниці, тому що вода під землею хоча й залишилася, але поганої якості, засолена і не дотягує до ГОСТу питної води.

Аби забезпечити людей хоча б погодинною подачею води, тут збудували насосну станцію, та чи допомагає вона, сказати важко.

"Очищать надо. Там хлорки багато. І поки відстоїться... Немає. Природної води немає. Ніде нічого немає. Ніде нема ніякої криниці, нічого, дуже тяжко... Я не замічаю, в мене посуда є, я в бідони понакачувала. Так шо я не знаю, в яке время вона єсть, в яке немає. Утром немає, в 12 єсть", – розповідають місцеві жителі.

Люди бездумно використовують природні ресурси, і гадки не маючи, яке лихо може спіткати в майбутньому

"Це, швидше, буде відбуватися так, як в царську епоху. Коли бочками привозили воду і чашками її роздавали нещасним козакам, яких виселила Катерина", – прогнозує начальник Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра Ігор Андрієнко.

А процес, на жаль, уже розпочався. Остання стадія – "червона" зона – місцевість, де води немає взагалі, та "кліматичні біженці". Поки в ООН лише дають невтішні прогнози, це вже стало реальністю на Херсонщині.

Мешканець одного з районів Херсонщини розповідає, що люди звідси масово тікають саме через

катастрофічну нестачу води.

"В першу чергу немає води – це дуже болюче питання. Вода на даний момент два рази на тиждень", – каже Михайло, місцевий мешканець.

Реклама

У таких селах залишаються жити, точніше виживати, одиниці. Відчайдухи. Або, радше, ті, у кого немає вибору.

"Туалет на вулиці практично в кожного. Практично ніхто не поливає нічого, того шо, подивіться ось по сторонам. Шо ж поливать, коли немає води", – додає співрозмовник.

Тим часом у Криму...

Ще один доказ наближення екологічної катастрофи – тимчасово окупована територія України Крим. На засушливому півострові питання водопостачання стояло гостро завжди. А коли росіяни його окупували, сталася справжня екологічна катастрофа.



Про реальні масштаби екокатастрофи на Кримському півострові достеменно говорити складно. Адже окупанти все ретельно приховують.

"Я, як офіційна особа, не знаю справжньої цифри, що у них там робиться. Я так само, як і ви можу з інтернету, від когось почути. Але це не є достовірні дані", – каже заступник директора департаменту управління водними ресурсами Ігор Гопчак.

Щоб отримати інформацію про воду в Криму із перших вуст кореспондентка опитала людей, які перетинають КПВВ "Каланчак" у Херсонській області – адмінмежу із тимчасово окупованим півостровом.

"Це катастрофа для Криму. Для людей. Це катастрофа... Ви знаєте, відключають воду. Вранці три години і ввечері три години було перебої. Вранці і ввечері була вода... Сімферополь – так, та частина Криму, наприклад, так, а Ялта без води. Ялта – три години вранці, три години ввечері. Іноді перебої бувають, що цілий день немає води..." – розповідають люди з Криму.

Росіяни бездумно знищують усе живе на окупованому півострові і поступово перетворюють його на дикий степ.